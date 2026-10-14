Gara sociale del Cai Strada Storta: successo per la marcia di regolarità e la burollata

Diciotto coppie si sono sfidate domenica 11 ottobre su un percorso di quasi 10 chilometri

La vittoria è andata a Francesco Corti e Nicola Rusconi

LECCO – La gara sociale del CAI Lecco, disputata domenica 11 ottobre, ha coinvolto 36 partecipanti lungo un percorso di quasi 10 chilometri. Dopo la camminata, polenta taragna, caldarroste e premiazioni.

Passo dopo passo, tra le vie della città e i sentieri ai piedi del Resegone, la competizione si è trasformata anche in un’occasione di incontro tra generazioni. Domenica 11 ottobre la sottosezione Strada Storta del CAI Lecco ha organizzato la tradizionale gara sociale di marcia di regolarità a coppie, seguita dalla burollata e dal pranzo conviviale.

Alla partenza si sono presentati 36 partecipanti, suddivisi in 18 coppie e in due categorie, A e B, definite in base ai tempi di percorrenza previsti per i diversi settori del tracciato. L’obiettivo non era semplicemente camminare, ma mantenere un’andatura il più possibile regolare, rispettando i tempi assegnati a ciascun tratto.

La competizione ha riunito persone di età diverse, accomunate dalla passione per la montagna e per le camminate in compagnia. In gara si sono alternate coppie di bambini, ragazzi e giovani, genitori e figli, mariti e mogli, soci più esperti, nonni, gruppi di sole donne e di soli uomini. Per alcune famiglie è stata anche una sfida tra parenti, costretti per l’occasione a dividersi in coppie avversarie; per gli amici, invece, la gara ha offerto anche il tempo per chiacchierare lungo il percorso.

La partenza è avvenuta alle 8.30 da piazza della Vittoria, ad Acquate, nei pressi del bar Vitali. Da qui i partecipanti hanno attraversato le vie di Acquate per raggiungere Bonacina e Rancio, affrontando poi il primo tratto del sentiero del Passo del Lupo e proseguendo verso Versasio. L’arrivo all’oratorio di Acquate è avvenuto intorno all’ora di pranzo, dopo circa tre ore di cammino su un percorso lungo poco meno di 10 chilometri.

Per rispettare i tempi di marcia, ogni concorrente ha utilizzato apposite tabelle tecniche, che collegano la lunghezza del passo alla media dei passi necessari per coprire una determinata distanza. I partecipanti hanno così calcolato quanti passi compiere ogni minuto, cercando di mantenere la regolarità richiesta. La concentrazione iniziale, tuttavia, ha presto lasciato spazio alle conversazioni, rendendo più difficile seguire il conteggio. Lungo il tracciato erano previsti tre punti di rilevamento, accompagnati da momenti di ristoro.

Al termine della prova, soci e simpatizzanti della Strada Storta sono stati accolti con bevande, tramezzini e salatini, prima del pranzo a base di polenta taragna, carne e verza. La giornata si è conclusa con le caldarroste e la premiazione, in un appuntamento che ha unito la dimensione sportiva a quella conviviale.

Anche quest’anno è stata confermata la formula della classifica unica, già sperimentata nell’edizione precedente, senza distinzione tra categorie maschili e femminili. Sono state premiate le prime tre coppie classificate, oltre alla coppia più giovane, che ha conquistato anche il secondo posto assoluto. Questo risultato ha consentito di assegnare un riconoscimento anche alla coppia arrivata quarta.

La vittoria è andata a Francesco Corti e Nicola Rusconi. Al secondo posto si sono classificate Camilla Marcon e Irene Peruzzo, la coppia più giovane della gara, con un’età di nove anni. Terzi Emanuela Rigamonti e Marco Polvara, seguiti da Anna Dell’Oro e Gabriella al quarto posto. La quinta posizione è stata conquistata da Eleonora Zampili e Lucia Peruzzo-Zampili, mentre al sesto posto si sono classificate Monica Piazza e Celestina Barolo.

Un riconoscimento particolare è stato riservato alla coppia che si è avvicinata maggiormente per difetto alla soglia di 900 penalità, uno dei premi più ambiti dai partecipanti più esperti per la possibilità di aggiudicarsi le salsicce. Il premio è andato a Guido Corti e Michela Montanelli, classificatisi al quattordicesimo posto.

Alla gara ha preso parte anche Paola Frigerio, attuale presidente del CAI Lecco, in coppia con Patrizia Dell’Oro. Le due partecipanti hanno chiuso la prova al quindicesimo posto.

La prossima iniziativa della Strada Storta è in programma domenica 25 ottobre: una gita escursionistica alla Capanna 2000, al Pizzo Arera, in provincia di Bergamo. L’uscita è aperta ai soci e alle famiglie, in continuità con la proposta associativa che, nell’ultima domenica di settembre, aveva portato i partecipanti nello scenario dell’Engadina, al lago del Cavloc.