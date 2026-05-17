Gaza, mobilitazione a Lecco con la campagna “100 porti in 100 città”

Il coordinamento lecchese Stop al Genocidio ha aderito alla campagna internazionale con interventi, collegamenti e sette barche a vela sul lago

LECCO – Una giornata di sole, partecipazione e testimonianze per ribadire il sostegno alla popolazione palestinese e chiedere la fine dell’assedio di Gaza. Il coordinamento lecchese Stop al Genocidio, guidato da Corrado Conti, ha aderito alla campagna “100 porti in 100 città” promossa a sostegno della Freedom Flotilla “Ghassan Kanafani”, l’iniziativa internazionale nata con l’obiettivo di rompere il blocco imposto alla Striscia.

L’iniziativa ha richiamato numerose persone e si è svolta in un clima partecipato, tra interventi pubblici, collegamenti telefonici e momenti simbolici. Tra gli ospiti presenti anche Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, l’attivista e giornalista ucciso a Gaza nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011. Beretta ha ricordato la “breve vita” del figlio, il cui assassinio “è stato pianto dai giovani di tutto il mondo”.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti anche Eyas, rappresentante dei palestinesi di Bergamo, mentre in collegamento telefonico hanno portato il loro contributo Vincenzo Fullone della Freedom Flotilla e Maria Elena Delia, coordinatrice di Sumud Flotilla.

A caratterizzare la giornata anche la presenza di sette barche a vela con la bandiera palestinese, gesto simbolico che ha accompagnato l’adesione lecchese alla mobilitazione internazionale a sostegno della popolazione di Gaza.