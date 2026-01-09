Gelo e contatori dell’acqua: i consigli di Lario Reti Holding per evitare danni

Semplici accorgimenti per proteggere i contatori dell’acqua dal gelo

I contatori a più alto rischio sono quelli installati all’esterno degli edifici o collocati in abitazioni utilizzate saltuariamente

LECCO – Il freddo di questi giorni non dà tregua e torna alta l’attenzione sul rischio gelo per i contatori dell’acqua. Per questo Lario Reti Holding ha diffuso una serie di indicazioni rivolte agli utenti, con l’obiettivo di prevenire danneggiamenti, disservizi e costi di sostituzione dovuti alle basse temperature invernali.

I contatori a più alto rischio di rottura sono quelli installati all’esterno degli edifici, in locali non riscaldati o particolarmente esposti alle temperature esterne, oltre a quelli presenti in abitazioni utilizzate saltuariamente.

L’azienda ricorda che, in base al Regolamento Provinciale del Servizio Idrico Integrato, la custodia del contatore è responsabilità del cliente. Di conseguenza, eventuali danni causati dal gelo comportano costi di sostituzione a carico dell’utente, anche nel caso in cui il contatore risulti già coibentato.

I consigli di Lario Reti Holding per proteggere i contatori dal gelo sono i seguenti: