Germanedo, un progetto e nuovi parcheggi per via Celestino Ferrario

Partecipata la serata di incontro con i residenti al Circolo Promessi Sposi

220 mila euro per rimettere a nuovo via Celestino Ferrario. Nel progetto anche nuovi posti auto

LECCO – Dopo Maggianico, il tour dell’amministrazione comunale nei rioni cittadini ha fatto tappa a Germanedo: mercoledì sera il sindaco Mauro Gattinoni e gli assessori Maria Sacchi (Lavori Pubblici), Alessandra Durante (Giovani e Famiglia) e Roberto Pietrobelli (Bilancio) hanno incontrato i residenti presso il Circolo Promessi Sposi in Viale Lombardia. Un modo per parlare del quartiere, presentando da un lato – quello del Comune – gli interventi fatti e dall’altro – quello dei cittadini – per avanzare domande, dubbi, chiarimenti ma anche proposte per migliorarne sempre più la vivibilità.

Tanti i residenti che hanno preso parte all’incontro introdotto dal sindaco che, parlando degli investimenti fatti dal Comune per le opere pubbliche, ha ricordato lo stanziamento previsto per il Piano Rioni: quasi 2 milioni di euro destinati proprio ad interventi di piccola “ma allo stesso tempo grande” manutenzione nei quartieri. “Interventi apparentemente marginali ma che permetteranno di rendere più accessibile ed esteticamente bello quel pezzetto di città” ha detto Gattinoni.

Per Germanedo in realtà l’amministrazione ha messo a punto un importante progetto, ancora in fase preliminare: “Abbiamo stanziato 220 mila euro per il rifacimento di via Celestino Ferrario, incluso il marciapiede, ad oggi inesistente, e il parcheggio del cimitero dove verranno realizzati oltre venti nuovi posti auto – ha annunciato il sindaco – si tratta ancora di una bozza, il progetto andrà inviato alla Soprintendenza per un parere, ma siamo determinati a realizzarlo”.

E’ poi toccato all’assessore Sacchi riepilogare gli interventi svolti dal Comune nel rione: dalla riqualifica del parco tra le scuole e il centro civico (il cosiddetto Playground), ai lavori di efficientamento energetico presso le scuole Nazario Sauro e Stoppani, alla riapertura dell’Auditorium del Centro Civico Sandro Pertini alle migliorie al Parco Eremo dov’è stata sostituita la rete perimetrale e, recentemente, sono stati inaugurati dei nuovi arredi inclusivi. Passando ai lavori futuri, citate l’asfaltatura delle strade a salire da via Filanda, l’intervento in via Belfiore all’altezza della Nostra Famiglia per allargare il marciapiede e la realizzazione definitiva della rotonda della Lidl. Un altro progetto nel cassetto è la riqualifica della pavimentazione della piazza davanti alla chiesa in via dell’Oratorio.

Tra le istanze avanzate dai cittadini, problemi di pulizia e decoro, soprattutto nella parte bassa del rione, mentre i residenti sopra l’Ospedale hanno segnalato un problema acustico causato molto probabilmente dall’impianto di ventilazione del nuovo Pronto Soccorso. Citato anche l’annoso problema viabilistico di via Filanda per via del parcheggio dei dipendenti dell’Ospedale: “In alcuni momenti della giornata, in concomitanza del cambio turno, si creano lunghe file per entrare nel parcheggio e la strada diventa pericolosa, non solo per pedoni e automobilisti ma anche per le ambulanze che sono costrette a fare tratti in contromano” hanno riferito alcuni residenti. Un altro problema riguarda il decoro della via: “Auto in sosta vietata, erbacce alte, via Filanda è la via d’accesso al Pronto Soccorso e all’Ospedale, un biglietto da visita della nostra città, ultimamente molto brutto”.

Il problema viabilistico in via Filanda è noto anche a Palazzo Bovara, ha confermato il sindaco: “Siamo in costante dialogo con la direzione di Asst che sta cercando una formula gestionale interna per cercare di alleggerire il cambio turno e quindi evitare la sovrapposizione dei dipendenti al parcheggio” ha fatto sapere, mentre sugli altri problemi della via ha commentato “al momento non sono previsti interventi strutturali importanti ma prendiamo nota delle segnalazioni”.

Il confronto ha portato anche alla positiva proposta di collaborazione tra pubblico e cittadini per alcuni interventi: è il caso della fontana del Parco Eremo che da anni l’associazione Amici di Germanedo intende riqualificare. “Si potrebbe trovare una forma di collaborazione ancora più proficua per procedere con questo intervento – ha fatto sapere il portavoce dell’associazione – così potremmo riportare la fontana al suo antico splendore: un bel biglietto da visita per Germanedo e per tutta la città”. Un proposta accolta con entusiasmo da diversi cittadini: l’incontro per approfondire il tema è già stato fissato in Comune per metà luglio.