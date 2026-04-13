Gerolamo Fontana confermato alla guida della Uildm Lecco

Lo scorso giovedì 9 aprile si è svolta l’assemblea elettiva

Domenica 19 aprile Uildm celebrerà a Monte Marenzo vent’anni di attività al servizio delle persone con disabilità

CALOLZIOCORTE – Si è svolta giovedì 9 aprile presso la sede dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm) di via Giuseppe Mazzini a Calolziocorte, l’assemblea elettiva dell’associazione. Un momento importante che ha visto, oltre al rinnovo del Consiglio Direttivo, anche l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e del bilancio preventivo 2026.

All’ordine del giorno era prevista la relazione del presidente uscente, Gerolamo Fontana, sulle attività svolte e sui progetti futuri. Dopo i saluti iniziali e i ringraziamenti a tutti i presenti, il presidente Fontana ha illustrato con orgoglio il resoconto della maratona Telethon 2025. Il risultato è stato straordinario: sono stati raccolti 470.500 euro, un record assoluto per il territorio lecchese, che conferma Lecco come una delle “capitali” della solidarietà per la Fondazione Telethon.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i volontari che operano durante tutto l’anno, in particolare a Renato Milani, coordinatore provinciale di Lecco, e ai coniugi Pierfortunato e Giovanna, per il loro impegno quasi quotidiano nella distribuzione dei prodotti Telethon e Uildm. Milani ha inoltre presentato una nuova iniziativa, che si aggiunge alle numerose già in programma, in collaborazione con Iperal: sarà possibile sostenere la Fondazione Telethon e Uildm anche facendo la spesa, utilizzando i codici 568 per Telethon e 585 per Uildm.

Un sentito grazie è stato rivolto anche a tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto del nuovo furgone attrezzato, dotato di 9 posti e pedana per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Il mezzo sarà a disposizione delle persone con distrofia muscolare, contribuendo a garantire maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani e nelle attività del tempo libero.

Successivamente è intervenuta Laura Rigoni responsabile, assieme ad Antonella Vergani, delle scuole, che ha illustrato il progetto del Servizio Civile, sottolineando come rappresenti per i giovani un’importante opportunità di crescita personale e formativa.

Il presidente Fontana ha poi invitato tutti i soci a proseguire con impegno nel percorso comune, partecipando attivamente alle iniziative dell’associazione, tra cui la promozione dei “Cuori di Biscotto” della Fondazione Telethon.

È stato inoltre ricordato un importante appuntamento: domenica 19 aprile Uildm celebrerà vent’anni di attività al servizio delle persone con disabilità. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del monumento commemorativo: ore 11.30: cerimonia presso la Scuola Primaria di Monte Marenzo. Ore 12.00: pranzo presso l’oratorio prenotazioni (costo € 20): Gerolamo Fontana: 338 120869, Renato Milani: 349 7837200.

Sabato 11 aprile si è riunito il direttivo per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, che risulta così composto: Presidente: Gerolamo Fontana. Vicepresidenti: Renato Milani, Angelo Fontana. Tesoriere: Enrico Rigoni. Segretaria: Elena Clamer. Revisore dei conti: Giuseppe Leone. Consiglieri: Marco Casadio, Matteo Denti, Laura Rigoni, Antonella Vergani. Le principali cariche sono state confermate.