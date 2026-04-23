Ginnastica ritmica, l’A.S.D. O. Zanetti protagonista alla Gara Interregionale: Bottura campionessa e nove podi

Due giornate di gara con circa 600 esercizi e ginnaste da più regioni: risultati importanti per la società

Oro per Camilla Bottura, sei argenti e tre bronzi, oltre a numerosi piazzamenti nelle categorie Basic, Easy, Joy e Silver

LECCO – Importanti risultati per la ginnastica ritmica dell’A.S.D. O. Zanetti, impegnata nella Gara Interregionale Ritmica Europa, una competizione che ha visto la partecipazione di numerose atlete provenienti da diverse regioni e circa 600 esercizi in gara distribuiti su due giornate particolarmente intense.

La società ha ottenuto risultati di rilievo, a partire dal titolo di campionessa interregionale conquistato da Camilla Bottura. A questo si aggiungono sei medaglie d’argento conquistate da Sabrina Cavallaro, Silvia Valentini, Sofia Del Giacco, Alice Arrigoni, Martina Meles e Aurora Nikolla, e tre medaglie di bronzo ottenute da Melissa Bianchi, Sofia Mazzoleni, ed Elena Montiron con Miriam Calveri.

Nel dettaglio, nella categoria Basic 9 anni si sono classificate Marta Penati (5ª), Anna Mangola (6ª), Viola Muraca (7ª), Ginevra Adamoli (8ª) e Giorgia Toraldo (9ª), mentre nella Basic 10 anni Clara D’Ambrosio ha chiuso al 7° posto. Nella Basic Mini, terzo posto per Melissa Bianchi.

Nella categoria Easy 11 anni, secondo posto per Martina Meles al cerchio e terzo per Sofia Mazzoleni, sempre al cerchio. Tra le Easy 12 anni, vittoria per Camilla Bottura alle clavette, secondo posto per Aurora Nikolla alla palla, seguita da Aicha Marzouk (4ª), Elena Ferrara (7ª), Martina La Torre (9ª) e Ilary Ursano (12ª), tutte alla palla.

Nella Easy 13 anni, secondo posto per Silvia Valentini alla palla, con Cristiana Zanetta (8ª alle clavette), Amelia Gianola (12ª al cerchio) e Airianna Civillini (14ª al cerchio). Nella Easy 14 anni, secondo posto per Sabrina Cavallaro alla palla.

Tra le Easy 15 anni, Desiree Civillini ha chiuso 5ª al cerchio, seguita da Elisa Pozzi (6ª), Linda Monetti (7ª) e Miriam Calveri (9ª). Nella Easy Over 15, Camilla Cattaneo ha ottenuto il 5° posto al cerchio, Elena Montiron il 6° al cerchio e Martina Riva l’8° alle clavette.

Nella categoria Joy 12 anni, secondo posto per Sofia Del Giacco alle clavette, mentre nella Joy 13 anni secondo posto per Alice Arrigoni, sempre alle clavette. Nella Joy 15 anni Francesca Rota ha chiuso 10ª alla palla, mentre nella Joy Over 15 Aurora Cavallaro si è classificata 4ª al cerchio.

Nella categoria Silver LD-LE 15 anni, Laura Panzeri ha ottenuto l’8° posto (clavette e palla), Gabriela Uka il 9° (cerchio e palla) e Desiree Pugliese il 10° (cerchio e clavette). Nella Easy Open Coppie, terzo posto per Elena Montiron e Miriam Calveri al cerchio, seguite da Amelia Gianola e Ilary Ursano (6° posto alla palla), Airianna Civillini e Silvia Valentini (7° al cerchio), Camilla Cattaneo e Martina Riva (8° al cerchio), Elisa Pozzi e Linda Monetti (10° al cerchio).

Al termine della competizione, la soddisfazione per i risultati ottenuti è stata accompagnata dalla consapevolezza del lavoro svolto e degli obiettivi futuri. L’allenatrice Mara Miggiano ha sottolineato il valore del risultato raggiunto, evidenziando in particolare il titolo di campionessa interregionale conquistato da Camilla Bottura e il numero complessivo di podi ottenuti dalla squadra.

Ora l’attenzione si sposta ai prossimi impegni: la società è già al lavoro in vista della gara del 10 maggio a Morbegno, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione ai campionati nazionali.