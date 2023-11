Giornata contro la violenza sulle donne, ecco tutti gli eventi in programma a Lecco

Un nutrito calendario di iniziative in programma nel nostro territorio

LECCO – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Sistema territoriale antiviolenza in rete (di cui il Comune di Lecco è ente capofila) promuove numerosi eventi sul territorio, che a Lecco hanno preso le mosse con il grande evento di VivaVittoria, lo scorso fino settimana, un progetto nazionale per un’opera relazione condivisa dalle donne per le donne, che attraverso la realizzazione di oltre 1000 coperte fatte di 4 quadrotti ciascuna, realizzati a mano e assemblati in queste settimane a Lecco, negli spazi offerti dalla cooperativa la Popolare al centro commerciale Le Piazza, ha raccolto oltre 20.000 euro a sostegno di associazioni contro la violenza sulle donne del territorio L’altra metà del cielo – Telefono Donna di Merate e Telefono Donna Lecco. Le coperte non ancora vendute (circa 120) saranno disponibili il prossimo 25 novembre a Merate durante flash mob organizzato da Ora Basta e domenica 26 novembre al mercatino natalizio presso la Rsa Airoldi e Muzzi.

Eventi organizzati con la collaborazione del Comune di Lecco

Sabato 25 novembre alle 21 presso l’auditorium Sorelle Villa – Spazio Teatro Invito Lecco di via Ugo Foscolo 42 verrà messo in scena “Home”, uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Daria Panettieri, promosso da Telefono Donna Lecco con il contributo del Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio.

Domenica 26 alle 21 presso l’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo sarà la volta di “Disonorata – Le mafie non uccidono le donne”, una lettura scenica tra racconti e canzoni, con Alberto Bonacina e Sara Velardo. Lo spettacolo è curato da Lo stato dell’arte Teatro Arte Musica Danza e prevede un biglietto di ingresso di 10 euro.

Giovedì 30 novembre dalle 17 al Polo di Lecco del Politecnico di Milano si terrà “La doppia violenza dei femminicidi”, un incontro con le associazioni “Edela” e “Le donne del vino”, a cui seguirà una cena e un’asta benefica a favore dell’associazione “Palma vitae”. Per partecipare all’evento, promosso dal Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Lecco, è necessario iscriversi all’indirizzo vanessa.gaddi@provincia.lecco.it entro sabato 25 novembre.

Le iniziative delle scuole

La mostra “Promesse rubate – Poesia figurativa” del Liceo artistico Medardo Rosso che si terrà nel Cortile del Palazzo Comunale dal 23 al 25 novembre dalle 9 alle 17 e “Io non farò violenza perché… gli studenti raccontano”, in programma nella mattina di sabato 25 novembre all’Istituto Superiore G. Parini di Lecco e dal 20 al 30 novembre, l’installazione “Ho capito, ho ascoltato, adesso ti racconto”. Sabato 1 dicembre dalle 17.30 alle 19 in municipio si svolgerà, inoltre, una commissione Pari Opportunità aperta, destinata alle associazioni di categoria, improntata sulla certificazione della parità di genere, che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Lecco.

Altri eventi in programma a Lecco

Venerdì 24 novembre alle 20.45, presso il Circolo Libero Pensiero, lo spettacolo teatrale “Ci vuole un patto”, organizzato da Femminile Presente!

Sabato 25 novembre alle 17 presso la caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri “Illuminiamo una stanza tutta per sé”. Sabato 2 dicembre dalle 10 alle 12 “Orange the world – Le clementine antiviolenza sulle donne”, una raccolta fondi nella piazza del Centro Commerciale Isolago, entrambi a cura di Soroptimist International d’Italia Club Lecco.

Venerdì 1 dicembre alle 20.45 in sala don Ticozzi a ingresso libero “Violenza di genere e discriminazione. Strategie di prevenzione”, convegno promosso di Lettelariamente di Lierna.

Per ulteriori dettagli sulle iniziative integrazioni è necessario fare riferimento alla pagina dedicata, in continuo aggiornamento, disponibile a questo collegamento. In alternativa è possibile contattare il Sistema territoriale antiviolenza in rete, scrivendo a anna.cazzato@comune.lecco.it.