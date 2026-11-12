Giornata della Gentilezza, bambini e ragazzi protagonisti nel territorio lecchese

Venerdì 13 novembre bambini e ragazzi degli Ambiti di Lecco, Bellano e Merate lasceranno pensieri e parole gentili in strade, negozi e biblioteche

LECCO – Un messaggio lasciato lungo una strada, una parola capace di strappare un sorriso, un piccolo gesto per far sentire qualcuno meno solo. È questo lo spirito di “La gentilezza fa rete”, l’iniziativa che venerdì 13 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, coinvolgerà bambini e ragazzi degli Spazi Educativi degli Ambiti territoriali di Lecco, Bellano e Merate.

I giovani partecipanti saranno protagonisti di un’azione condivisa per portare messaggi di gentilezza, pace e speranza nei luoghi della vita quotidiana. Pensieri e brevi frasi verranno preparati e lasciati lungo le vie dei paesi, negli esercizi commerciali, nelle biblioteche e in altri spazi di incontro, con l’obiettivo di raggiungere anche persone sconosciute e trasmettere loro un segno positivo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Alleanze Educative, selezionato e finanziato da Con i Bambini attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese e del Fondo Aiutiamoci. Il progetto mette in rete scuole, Comuni, associazioni, servizi e altre realtà locali per offrire alle nuove generazioni occasioni di crescita, incontro e partecipazione.

La gentilezza, spiegano i promotori, non si limita alle parole cortesi. Significa imparare ad ascoltare, riconoscere le emozioni proprie e altrui, rispettare le differenze e comprendere quanto i comportamenti quotidiani possano incidere sul benessere delle persone. Anche la preparazione dei messaggi diventa quindi un momento educativo per riflettere sulle relazioni, sull’empatia e sulla cura reciproca.

Portare i pensieri fuori dagli Spazi Educativi permette inoltre a bambini e ragazzi di sperimentare concretamente il valore delle proprie azioni. I più giovani diventano così protagonisti della vita comunitaria, scoprendo che anche un gesto semplice può contribuire a rendere più accoglienti i luoghi in cui vivono.

La giornata sarà anche un’occasione di collaborazione tra gli Spazi Educativi dei tre Ambiti territoriali, uniti dalla volontà di condividere un messaggio comune e valorizzare il ruolo delle nuove generazioni. Una rete che coinvolge l’intera comunità e richiama l’importanza di costruire relazioni positive e contesti attenti ai bisogni di tutti.

L’invito rivolto a cittadine e cittadini è quello di lasciarsi sorprendere dai messaggi che incontreranno, accoglierli e, se lo desiderano, condividerli con altre persone. Ma soprattutto di raccoglierne lo spunto e trasformarlo in un gesto concreto: una parola di incoraggiamento, un sorriso o un’attenzione inaspettata.

Alleanze Educative è sostenuto, oltre che da Con i Bambini, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dal Fondo Aiutiamoci, anche da Fondazione Peppino Vismara, BCC Valsassina e Soccorso Centro Valsassina. Il progetto coinvolge gli Ambiti di Lecco, Bellano e Merate e una rete di enti e organizzazioni: Consorzio Consolida, Sineresi, Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, La Grande Casa scs, PASO Cooperativa Sociale, Liberi Sogni Coop Soc, Caritas Ambrosiana, Casa don Guanella, Fondazione Somaschi, Comunità via Gaggio e Casa dei Ragazzi IAMA Onlus.

Gli Spazi Educativi sono servizi pomeridiani di gruppo rivolti a bambini, ragazzi e adolescenti dai 6 ai 17 anni che vivono situazioni di povertà educativa e fragilità. Con il supporto di personale specializzato e volontari, e in collaborazione con servizi sociali, scuole e associazioni, offrono ai partecipanti aiuto nei compiti, esperienze educative e occasioni di socializzazione. Sono luoghi in cui sviluppare capacità, costruire relazioni e sentirsi parte di una comunità che accompagna e sostiene la crescita.

La gentilezza, dunque, può cominciare da un messaggio lasciato lungo una strada, ma l’obiettivo è che non si fermi lì: che passi da una persona all’altra e ispiri nuovi gesti, contribuendo a costruire comunità più attente, solidali e accoglienti.