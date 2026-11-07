Giornata della sicurezza stradale: 2 menzioni speciali e 6 attestati di benemerenza per i lecchesi

Premiati a Palazzo Lombardia oltre 170 protagonisti del soccorso

Riconoscimenti per Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, personale sanitario e volontari del soccorso

MILANO – Interventi che hanno salvato vite, gesti di coraggio e anni di impegno al servizio degli altri: sono le storie al centro della Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada, che oggi a Palazzo Lombardia ha visto la consegna di riconoscimenti a oltre 170 tra appartenenti alle Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, personale sanitario e volontari del soccorso. La cerimonia, giunta alla decima edizione e promossa dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, ha valorizzato interventi e atti di coraggio compiuti sulle strade lombarde, insieme all’impegno quotidiano di persone e organizzazioni che operano per la sicurezza e la tutela degli altri.

Tra loro ci sono anche i 14 vigili del fuoco, i 17 operatori di AREU e i 2 agenti della Polizia stradale intervenuti sull’autostrada Pedemontana nel maggio 2025, dove un pullman con a bordo 30 bambini e i loro insegnanti ha tamponato un tir, causando la morte della maestra Domenica Russo.

L’evento si è aperto con un minuto di silenzio in memoria del tenente milanese Franco Adriano Zecchillo (premiato nel 2024 durante l’ottava edizione della Giornata della Sicurezza) e degli altri militari caduti in Bosnia il 29 ottobre scorso. È stata l’occasione per ringraziare uomini e donne in divisa che si sono distinti per interventi e atti di coraggio sulle strade del territorio, attraverso la consegna di attestati di benemerenza, targhe e menzioni speciali.

Ecco il totale dei premiati per provincia: Bergamo 2, Brescia 24, Como 20, Lecco 6, Lodi 1, Mantova 5, Milano 83, Monza e Brianza 20, Pavia 2, Sondrio 1, Varese 6, oltre a due targhe per la comunicazione e una menzione alla memoria.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli e Sara Bettinelli consigliere delegato alla Protezione civile della Città metropolitana di Milano.

La giornata si è aperta con la benedizione dei mezzi in piazza Città di Lombardia impartita da don Giovanni Mizzi, cappellano della Scuola militare ‘Teuliè’ di Milano, ed è culminata con il tradizionale saluto con lampeggianti e sirene, prima della cerimonia in auditorium Testori.

“La sicurezza stradale – ha detto l’assessore La Russa – è una responsabilità che riguarda tutti e si costruisce ogni giorno grazie all’impegno e alla professionalità di tante donne e uomini che operano sulle nostre strade. Con questi riconoscimenti vogliamo rendere omaggio a chi, spesso in situazioni di pericolo o di difficoltà, interviene per soccorrere, proteggere e salvare vite umane. Il loro coraggio e la loro dedizione rappresentano un esempio per l’intera comunità. A tutti i premiati va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro quotidiano che svolgono al servizio dei cittadini e per il contributo fondamentale che offrono alla sicurezza del nostro territorio”.

Nel corso della cerimonia sono state conferite due targhe per la comunicazione al giornalista e scrittore Claudio Camarca per il lavoro svolto attraverso il progetto televisivo e documentaristico ‘Avamposti’, nel racconto del lavoro delle Forze dell’ordine; all’associazione ‘Familiari e Vittime delle Strade Ets’ per l’impegno a sostegno della promozione della sicurezza e la cultura della responsabilità.

I sei premiati della Provincia di Lecco

Lecco (6 premiati): 2 menzioni speciali e 6 attestati di benemerenza a un totale di 3 realtà divise in 2 Comuni della provincia.

In provincia di Lecco, menzioni speciali per due carabinieri e attestati di benemerenza per la sezione di Lecco della Polizia stradale, oltre all’anniversario di volontariato della Croce Bianca sezione di Merate.

I due carabinieri, Marco La Fisca e Aurelia Traina, durante un turno perlustrativo sono intervenuti a seguito di un malore che aveva colto un ciclista. Hanno attuato tutte le manovre salvavita del caso che consentivano di mantenere le funzioni vitali della vittima, fino all’arrivo del personale sanitario con elisoccorso.

Polizia Stradale sezione di Lecco: Vice Sovrintendente Mario Venturini – Attestato di Benemerenza; Agente Gianluca Barbieri – Attestato di Benemerenza; Agente Scelto Alessandro Squillacioti – Attestato di Benemerenza.

Attestati di benemerenza per ricorrenze di anniversari di volontariato Croce Bianca Milano sezione di Merate: Luca Consonni – Attestato di Benemerenza; Argia Marazzi – Attestato di Benemerenza; Giuseppe Bosisio – Attestato di Benemerenza.

QUI L’ELENCO COMPLETO DEI PREMIATI