Giornata mondiale contro l’HPV e Festa della Donna: screening e vaccinazioni tra Lecco e Brianza

Dal 2 al 12 marzo iniziative sul territorio per la prevenzione dell’HPV e la salute delle donne

Coinvolti ATS Brianza, IRCCS San Gerardo, ASST Brianza e ASST Lecco con attività per donne e uomini

LECCO – Il 4 marzo ricorre la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV, mentre l’8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna. In occasione delle due ricorrenze, ATS Brianza, IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Brianza e ASST Lecco promuovono una serie di iniziative dedicate alla prevenzione, con open day screening e vaccinazioni sul territorio.

L’HPV, infezione da Papilloma Virus Umano, è la più diffusa infezione sessualmente trasmessa in entrambi i sessi ed è la principale causa del cancro della cervice uterina, oltre a essere responsabile di altri tumori correlati. L’infezione può colpire anche gli uomini e nella maggior parte dei casi non provoca sintomi, ritardando così la diagnosi. La maggior parte dei tumori correlati all’HPV è tuttavia prevenibile grazie alla vaccinazione e allo screening.

Per quanto riguarda ATS Brianza, è previsto il posizionamento di un camper informativo per la promozione degli screening con personale a disposizione per fornire informazioni e consentire la prenotazione e la gestione degli appuntamenti. Il mezzo sarà presente mercoledì 4 marzo dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Diaz a Lecco e giovedì 5 marzo, negli stessi orari, all’ingresso dell’Ospedale di Vimercate.

ASST Brianza amplia l’offerta vaccinale contro il Papilloma Virus Umano nella settimana dal 2 all’8 marzo in tutti i nove centri vaccinali del territorio (Lissone, Carate Brianza, Seregno, Seveso, Usmate, Muggiò, Limbiate, Monza, Brugherio). È prevista l’offerta gratuita per specifiche categorie: maschi non vaccinati a partire dai nati nel 1998 e fino ai 26 anni inclusi e ragazze non vaccinate fino ai 26 anni inclusi, oltre a categorie a rischio per patologia o comportamenti. Per chi non rientra nelle categorie indicate è prevista la possibilità di co-pagamento.

Sempre ASST Brianza propone screening HPV-Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni che non hanno eseguito un Pap test negli ultimi tre anni e non hanno completato la doppia vaccinazione entro il 15° anno di età, e HPV test per le donne tra i 30 e i 64 anni che non hanno effettuato un test negli ultimi cinque anni. Le sedute si terranno il 6 marzo all’Ospedale di Vimercate e nei consultori di Seveso (4 marzo), Desio (5 marzo), Lissone (5 marzo) e Concorezzo (9 marzo), con prenotazione obbligatoria.

ASST Lecco organizza vaccinazioni anti papillomavirus il 6 marzo al Centro Vaccinale di Lecco in via Tubi, su prenotazione al mattino e ad accesso libero nel pomeriggio fino a esaurimento disponibilità. Le sedute sono rivolte a ragazze e ragazzi residenti in provincia di Lecco dagli 11 ai 26 anni. Nella stessa giornata sarà presente un’ostetrica per la promozione e l’informazione sullo screening HPV-Pap test. Lo screening si terrà sabato 7 marzo al consultorio di Lecco in via Tubi, per donne tra i 25 e i 29 anni e tra i 30 e i 64 anni che rientrano nei criteri indicati.

IRCCS San Gerardo dei Tintori propone diverse iniziative: vaccinazione HPV il 2 marzo all’Ospedale San Gerardo; screening HPV, visite ginecologiche ed ecografie il 4 marzo al consultorio di Brugherio; mammografie il 7 marzo presso la diagnostica senologica; porte aperte in Nefrologia il 12 marzo con misurazione della pressione arteriosa ed esame urine. Il 4 marzo è inoltre in programma un incontro rivolto agli operatori sul tema del carcinoma anale HPV-correlato, mentre il 7 marzo si terrà la presentazione del progetto “Arte e Scienza al Centro”.

Le iniziative mirano a promuovere la cultura della prevenzione e a favorire l’accesso a vaccinazioni e screening, strumenti fondamentali per contrastare le patologie correlate all’HPV.