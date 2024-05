Giornata Mondiale del Rifugiato: Lecco promuove l’integrazione con 12 eventi

Iniziative in programma dal 28 maggio al 27 luglio

Al via una campagna di comunicazione dal titolo “Io pago l’affitto”

LECCO – Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, un evento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Sul nostro territorio, è l’ottavo anno in cui il progetto “Lecco: una provincia accogliente” del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione propone iniziative allo scopo di raccontare il tema migratorio nelle sue diverse sfaccettature e dimensioni.

Per l’edizione 2024, la rete (*) di enti pubblici e di Terzo settore che lavora nell’accoglienza e integrazione dei migranti, ha costruito un calendario di 12 eventi sul territorio provinciale, gratuiti e rivolti a tutta la cittadinanza.

Ma non solo: la novità di quest’anno è l’avvio di una campagna di comunicazione dal titolo “Io pago l’affitto” incentrata sul tema della casa e sulle difficoltà per la popolazione straniera nel trovare affitti sul nostro territorio. È prevista l’affissione di manifesti sul territorio provinciale e il racconto di storie di migranti e rifugiati tramite interviste video e approfondimenti. La campagna partirà nel mese di giugno e sarà presentata pubblicamente al suo avvio.

(*) Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) con capofila l’Ambito territoriale di Bellano per conto di tutti i comuni del Distretto di Lecco vede un partneriato formale composto da Consorzio Consolida e le cooperative sociali L’Arcobaleno, Aeris e La Grande Casa. Il Comune di Lecco ha collaborato strettamente per la realizzazione della campagna e di tutte le iniziative connesse alla Giornata Mondiale del Rifugiato 2024.

Rete di enti che hanno partecipato alla progettazione della campagna e di tutte le iniziative connesse alla Giornata Mondiale del Rifugiato 2024: Les Cultures Onlus, Associazione Comunità Il Gabbiano ODV, Emergency Gruppo di Lecco e Merate, Comitato noi tutti migranti – Lecco, Tavola Lecchese per la pace, Associazione Alliance Bame Voices, ANOLF – Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, Circolo Arci Spazio Condiviso Calolziocorte, Pastorale dei Migranti – Arcidiocesi di Milano.

Per la realizzazione degli EVENTI TERRITORIALI si ringraziano per la collaborazione: Comitato Lecchese Pace e Cooperazione tra i Popoli, Associazione Dinamo Culturale, CSV – Centro di Servizio per il Volontariato Lecco Monza Sondrio, Caritas Ambrosiana, Coordinamento lecchese Stop al Genocidio, L’Innominato – Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa, Associazione Mondeco Onlus, Associazioni ed enti aderenti al gruppo informale “Umanità alla deriva”, Associazione Il Rifugio, Associazione La Colombina, Rete “RiVolti ai Balcani”, CISL Monza Brianza Lecco, Associazione sportiva CES, Suore NSA (Nostro Signore degli Apostoli), Comune di Casatenovo (patrocinio), Comune di Barzanò (patrocinio)