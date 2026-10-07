Giornata mondiale della vista, l’appello di Vassena di UICI Lecco : “La prevenzione riguarda ogni età”

La Giornata mondiale della vista si celebra giovedì 8 ottobre

Il tema della campagna è “La vista è una perla preziosa. Proteggila con la prevenzione”

LECCO – La prevenzione della salute degli occhi riguarda tutte le età e dovrebbe entrare a far parte delle abitudini quotidiane. È il messaggio che Paola Vassena, presidente della sezione territoriale di Lecco dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), rivolge ai cittadini in vista della Giornata mondiale della vista, in programma domani, giovedì 8 ottobre.

La ricorrenza, promossa in Italia dalla Fondazione IAPB Italia ETS, sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, con il supporto dell’UICI, richiama l’attenzione sull’importanza della salute visiva e dei controlli oculistici. Il tema scelto per la campagna di quest’anno è “La vista è una perla preziosa. Proteggila con la prevenzione”.

Un invito che coinvolge anche il territorio lecchese e che punta a riportare l’attenzione su un aspetto che riguarda la quotidianità delle famiglie: prendersi cura della propria vista anche quando non si avvertono particolari problemi.

“Come associazione conosciamo da vicino quanto la disabilità visiva possa incidere sulla vita quotidiana, sul lavoro, sulle relazioni e sull’autonomia personale – sottolinea Vassena –. Per questo vogliamo invitare tutti a dedicare attenzione alla salute dei propri occhi. La prevenzione riguarda ogni età e merita di diventare un’abitudine, anche quando ci sembra di vedere bene”.

Tra le indicazioni richiamate da IAPB Italia c’è quella di sottoporsi a controlli periodici durante tutto l’arco della vita, stabilendone la frequenza insieme al medico oculista sulla base della propria situazione individuale. La Giornata mondiale della vista diventa quindi un’occasione per informarsi e ricordare che la tutela della salute visiva passa anche dalle scelte quotidiane.

“Il nostro invito alle famiglie lecchesi è semplice: non rimandiamo l’attenzione alla salute visiva – prosegue la presidente –. Chiediamo anche alle istituzioni, alle scuole e alle realtà del territorio di aiutarci a diffondere questo messaggio. Una comunità informata può contribuire a rendere la prevenzione più vicina alle persone”.

La sezione territoriale UICI di Lecco, con sede in Corso Matteotti 3/A a Lecco, è a disposizione dei cittadini per informazioni, orientamento e aiuto, offrendo supporto alle persone cieche e ipovedenti e alle loro famiglie.

Per conoscere la campagna e le iniziative previste sul territorio è possibile consultare il sito di IAPB Italia. È inoltre disponibile il numero verde 800 06 85 06, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, per ricevere informazioni da un medico oculista. Il servizio non effettua prenotazioni.

La Giornata mondiale della vista diventa così anche un’occasione per riportare la prevenzione al centro dell’attenzione e ricordare che la salute degli occhi non è un tema che riguarda soltanto chi ha già problemi di vista, ma un aspetto della cura di sé da considerare nel corso della vita.