Giornata Regionale per le Montagne: il 5 luglio escursioni nei rifugi alpini insieme al CAI

“Respira la montagna”: il 5 luglio tornano le escursioni gratuite del CAI in 5 province lombarde

Passeggiate e attività all’aria aperta nei rifugi alla scoperta del territorio

LECCO – Ogni anno, la Lombardia celebra una fetta importantissima del suo territorio e della sua cultura: la Giornata Regionale per le Montagne. Questa ricorrenza cade la prima domenica di luglio ed è nata con un obiettivo ben preciso: valorizzare e tutelare i territori montani, che coprono oltre il 40% della superficie lombarda.

Grazie al finanziamento concesso da Regione Lombardia, il Gruppo Regionale del CAI organizzerà il progetto “Respira la Montagna”. Un grande evento diffuso che toccherà contemporaneamente cinque province lombarde, con l’obiettivo di promuovere la cultura alpina e avvicinare le persone alle terre alte in totale sicurezza e consapevolezza.

L’iniziativa avrà luogo, quindi, il 5 luglio 2026 e ci saranno diverse attività aperte al pubblico in avvicinamento alla montagna nelle province lombarde di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Brescia. I luoghi di svolgimento saranno identificati sull’arco alpino e prealpino in prossimità di punti di appoggio (Rifugi) per garantire sicurezza anche in caso di maltempo.

Le attività diverse sono aperte a soci e non soci del CAI e sono tutte gratuite. I volontari dell’associazione vi accompagneranno ai rifugi dove ci sarà l’ncontro con i gestori accoglienza con merenda offerta. In seguito riceverete in omaggio il Bidecalogo a fumetti. Il numero massimo di persone per rifugio è di 50. Di seguito il programma:

Rif. Alpe Corte – Parco delle Orobie Bergamasche – Forest Bathing

insieme alla Guida di Benessere Forestale, Ilaria Saurgnani. Il Forest Bathing (Shinrin-yoku) è una pratica di origine giapponese, sostenuta da evidenze scientifiche che ne dimostrano i benefici sul benessere psicofisico, sul sistema immunitario, sulla riduzione dello stress e sulla prevenzione di disturbi legati all’affaticamento mentale; in Giappone è riconosciuta come terapia forestale anche in ambito medico.