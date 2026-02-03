Giorno del Ricordo a Lecco: spettacolo e conferenze sulle Foibe e l’esodo

La Provincia di Lecco organizza iniziative per ricordare le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata

Spettacolo teatrale “Memoria e oblio: le Foibe” nella sala don Ticozzi e conferenze del Consorzio Villa Greppi a Bulciago e Casatenovo

LECCO – La Provincia di Lecco celebra il Giorno del Ricordo con un evento istituzionale e iniziative sul territorio per onorare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La giornata, istituita con la legge 92 del 30 marzo 2004, intende conservare la memoria delle tragedie legate al confine orientale nel dopoguerra.

Martedì 10 febbraio, alle 20.30, nella sala don Ticozzi di Lecco sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Memoria e oblio: le Foibe”, tratto dal romanzo “Bora: Istria, il vento dell’esilio” di Anna Maria Mori e Nelida Milani. L’adattamento e la regia sono a cura di Cristina Sarti, con luci e audio di Nada Mas Service, regia immagini di Stefano Pirovano e consulenza di Lionella Pausin Acquavita. L’ingresso è libero.

Lo spettacolo racconta il dramma delle foibe e dell’esodo istriano attraverso gli occhi di due donne che lo hanno vissuto in prima persona. Mori lasciò Pola per l’Italia con la sua famiglia, mentre Milani scelse di restare in Istria. Tra racconti, cronache, immagini e musiche della cultura istroveneta, lo spettacolo coinvolge emotivamente il pubblico, offrendo un affresco storico-culturale del trauma dello sradicamento e delle conseguenze sul territorio e sulla vita degli esuli. L’iniziativa è adatta sia al pubblico serale sia alle scuole e ha già avuto circuito nelle sale lombarde e nell’auditorium Testori della Regione Lombardia.

“Per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, la Provincia di Lecco quest’anno vuole proporre uno spettacolo che racconta il dramma di quanto accaduto sul confine orientale nel dopoguerra – commentano la presidente Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – La serata vuole essere un momento importante di riflessione rivolto sia agli adulti che ai giovani per conoscere più da vicino un capitolo drammatico della nostra storia”.

In occasione del Giorno del Ricordo, il Consorzio Villa Greppi, di cui la Provincia di Lecco fa parte, propone inoltre l’iniziativa “Lungo il confine orientale”, a cura di Daniele Frisco. Tra gli appuntamenti: