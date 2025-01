Giorno della Memoria: l’evento istituzionale della Provincia di Lecco con il Comune di Colico

L’appuntamento con “Le rotaie della memoria. Monologo sulla Vita di Albino Calletti, Capitano Bruno” è per domenica 26 gennaio alle 20.30 a Colico

“Con questa iniziativa vogliamo proporre un momento di conoscenza e riflessione sulla realtà vissuta in quel periodo storico anche dal popolo italiano a causa delle atrocità commesse dai regimi dittatoriali” commenta la presidente della Provincia

LECCO| COLICO – Per onorare il Giorno della Memoria – 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz -, istituito con legge 211 del 20 luglio 2000 nel ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, la Provincia di Lecco e il Comune di Colico organizzano il seguente evento istituzionale: Le rotaie della memoria. Monologo sulla Vita di Albino Calletti, Capitano Bruno; di Giulia Viana e Giacomo Ferraù, con Giulia Viana. Regia Giacomo Ferraù, Luci e scene Giuliano Almerighi. Produzione Eco di fondo. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle 20.30 a Colico, presso l’Auditorium Michele Ghisla. L’ingresso è libero.

“Quest’anno la proposta culturale per commemorare il Giorno della Memoria è frutto della condivisione tra la Provincia di Lecco e il Comune di Colico - commentano la Presidente Alessandra Hofmann e la Consigliera provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio - Con questa iniziativa vogliamo proporre un momento di conoscenza e riflessione sulla realtà vissuta in quel periodo storico anche dal popolo italiano a causa delle atrocità commesse dai regimi dittatoriali. Il Giorno della Memoria ci insegna l’importanza del ricordo, della consapevolezza storica, della tolleranza, della responsabilità comune e del coraggio di scegliere, per costruire una società giusta e rispettosa dei diritti umani”.

Scheda spettacolo:

Albino Calletti racconta la sua giovinezza, la sua crescita e la sua maturità. La sua passione politica lo conduce, come un treno: il gruppo giovanile socialista di Castelletto sopra Ticino, il carcere, prima al San Vittore di Milano poi al Regina Coeli, e in seguito al Forte Urbano di Castelfranco Emilia, la guerra in Russia, le montagne dei partigiani per tornare disperatamente e finalmente a casa.

L’entusiasmo, la forza d’animo, l’umanità di questa persona aprono grandi domande sulle possibilità di ognuno di noi. Sembra facile, oggi, immedesimarsi nella posizione di ogni uomo, di come ognuno di loro avesse davanti soltanto due scelte in un momento storico come quello, gli anni del fascismo: accettare la dittatura e farne parte o combattere per cambiare. Diversa però è l’attitudine con cui ogni essere è disposto ad approcciarsi all’una o all’altra parte. Albino, nome di battaglia “Capitan Bruno”, è uno degli esempi di come la sua non fosse soltanto una necessità dettata dalla situazione, ma una vera e propria missione, un senso enorme di responsabilità non solo per i suoi cari, ma anche e soprattutto per i compagni.

Provincia di Lecco e Comune di Lecco: spettacolo teatrale in sala don Ticozzi

In collaborazione con il Comune di Lecco, invece, domenica 26 gennaio alle 20.30 nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, è organizzato lo spettacolo teatrale Viaggio ad Auschwitz A/R.

Consorzio Villa Greppi: Percorsi nella Memoria

Il Consorzio Villa Greppi, di cui la Provincia di Lecco fa parte, anche quest’anno propone l’iniziativa Percorsi nella Memoria, dal 19 gennaio all’8 febbraio con incontri di approfondimento nei diversi comuni consorziati.