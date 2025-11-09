Gli studenti del Bertacchi raccontano l’Europa all’Officina Badoni

Presentati i risultati del programma Erasmus+

“La mobilità internazionale è una palestra di vita che ti arricchisce come persona”

LECCO – Le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Superiore Bertacchi di Lecco sono stati protagonisti dell’incontro di disseminazione dei risultati del progetto Erasmus+ che si è lunedì 27 ottobre, presso l’Officina Badoni. Presente all’evento la dirigente scolastica, Stefania Perego, e i referenti degli istituti Rota di Calolziocorte, Bachelet di Oggiono e Viganò di Merate.

Gli studenti hanno raccontato le esperienze umane e formative che stanno rendendo la scuola lecchese, anno dopo anno, uno dei punti di riferimento per l’internazionalizzazione sul territorio. Infatti, il Bertacchi è accreditato come ente Erasmus+ dal 2021 e continua a promuovere la dimensione europea della scuola, come ricordato dalla dirigente scolastica: “La mobilità internazionale è una palestra di vita. Ciò significa crescere come cittadini consapevoli, imparare a dialogare con culture diverse e mettere in gioco se stessi in contesti nuovi. È un’esperienza che lascia un segno profondo nel percorso di studi e nella persona.”

Oggi il Bertacchi collabora con scuole partner in Spagna, Portogallo, Irlanda, Francia, Germania, Grecia e, da quest’anno, anche in Svezia, Norvegia e Finlandia. Durante l’anno scolastico 2024-25 la scuola ha inoltre accolto studenti provenienti da Tenerife, Madeira e Lorca, proseguendo così un proficuo scambio culturale bidirezionale che arricchisce l’intera comunità scolastica. Inoltre, da settembre 2025 l’Istituto ha già realizzato tre progetti di mobilità di gruppo con scambio diretto a Lorca (Spagna), Winnweiler (Germania) e Chania (Creta, Grecia).

Le esperienze all’estero non solo incentivano le capacità linguistiche ma mirano anche allo sviluppo di competenza trasversali di autonomia, educazione civica e consapevolezza interculturale. Particolarmente coinvolgenti le testimonianze delle tre studentesse protagoniste delle mobilità lunghe in Irlanda, della durata di quattro mesi o di un intero anno scolastico.

Ospiti di famiglie locali e inserite nelle scuole del territorio, le ragazze hanno raccontato con entusiasmo la loro quotidianità irlandese: dalle lezioni in inglese alle attività scolastiche e sportive, fino ai rapporti costruiti con i coetanei. “Abbiamo imparato ad affrontare le sfide poste dalla mobilità in autonomia, a credere nelle nostre capacità e a comunicare senza paura. È stato un percorso che ci ha fatto crescere come persone, non solo come studentesse.”

A queste si sono aggiunte le esperienze di mobilità breve a Tenerife, durante le quali quattro studentesse hanno trascorso due settimane in una scuola partner, vivendo in famiglie ospitanti. Il progetto, consolidato da anni di collaborazione, ha permesso di sperimentare la vita scolastica delle isole Canarie e di sviluppare una maggiore sensibilità interculturale.