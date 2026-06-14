Grande partecipazione al Raduno Pino Negri, omaggio anche a Mariolino Conti

Successo per l’iniziativa organizzata dal CAI Strada Storta con Ragni di Lecco e Soccorso Alpino. Durante la messa ricordato anche Mariolino Conti

LECCO – Una giornata di sole, partecipazione e memoria ha accompagnato oggi, domenica 14 giugno, il tradizionale Raduno “Pino Negri” ai Piani d’Erna, appuntamento molto sentito dal mondo della montagna lecchese e organizzato dal CAI Strada Storta con il patrocinio del Comune di Lecco e la collaborazione del Gruppo Ragni di Lecco e della Stazione di Lecco del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Fin dalle prime ore del mattino numerosi escursionisti, soci e appassionati hanno raggiunto Erna percorrendo i sentieri che conducono all’altopiano, prendendo parte a un’iniziativa che da anni rappresenta un momento di incontro, condivisione e ricordo. Presso gli accessi ai sentieri del Deviscio e del Passo del Cammello sono state distribuite le contromarche riservate a chi ha scelto di salire a piedi, dando diritto al ritiro di un gadget omaggio.

Il momento centrale della giornata si è svolto alla Croce dei Piani d’Erna, dove è stata celebrata la Santa Messa officiata da don Walter Magnoni e accompagnata dal Coro San Giorgio di Acquate. La funzione, dedicata alla memoria di Pino Negri, quest’anno ha assunto un significato ancora più profondo con il ricordo rivolto anche a Mario “Mariolino” Conti, storico Ragno di Lecco e compagno di una vita dello stesso Negri.

Un omaggio particolarmente sentito, nato dal legame straordinario che ha unito i due alpinisti. Un rapporto che ha attraversato decenni di vita, dalle grandi imprese alpinistiche alle attività professionali, fino alla fondazione di una delle prime imprese italiane specializzate nei disgaggi e nei lavori in parete. Insieme coordinarono anche per anni il Soccorso Alpino lecchese, diventando figure di riferimento per intere generazioni di alpinisti.

Un ricordo che assume un valore ancora più intenso alla luce della vicenda che ha segnato gli ultimi anni della vita di Mariolino Conti. L’alpinista, classe 1944, era scomparso il 14 novembre 2023 dopo una passeggiata nei boschi di Mossini, sopra Sondrio, in Valtellina. Le ricerche, avviate immediatamente e proseguite per giorni con il coinvolgimento di soccorritori, volontari e forze specializzate, non avevano dato esito. Solo dopo tre anni è arrivata la notizia del ritrovamento, chiudendo una lunga e dolorosa attesa per familiari e amici.

«Per me Pino era come uno zio – aveva detto pochi giorni fa a Lecconotizie la figlia di Mariolino, Katia Conti – Era sempre presente nella nostra casa e nella nostra famiglia. Quando Alessandra, sua figlia, mi ha proposto di ricordare anche papà durante la messa del raduno, ho pensato che non potesse esistere occasione migliore”.

Al termine della celebrazione religiosa, la giornata è proseguita in località Fonte con il tradizionale momento conviviale a base di polenta taragna e panini. Un’occasione per ritrovarsi, condividere ricordi e rinnovare quei valori di amicizia, solidarietà e passione per la montagna che il raduno dedicato a Pino Negri continua a custodire e tramandare anno dopo anno.