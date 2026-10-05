Grande partecipazione alle serate di orientamento scolastico a Lecco e Colico

Un’importante occasione per approfondire la ricca offerta formativa della provincia di Lecco

Il ciclo di appuntamenti proseguirà con nuove tappe a Merate (22 ottobre) e Barzio (27 ottobre)

COLICO – Le serate di orientamento scolastico organizzate dalla Provincia di Lecco hanno riscosso un notevole successo, coinvolgendo oltre 200 tra studenti e genitori già durante la serata inaugurale del 24 settembre nella sala don Ticozzi a Lecco. Anche l’incontro del 28 settembre, tenutosi nell’aula magna dell’istituto Marco Polo di Colico, ha registrato una forte adesione, con la partecipazione di circa 100 persone.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e l’istituto “Falcone Borsellino”, si conferma un appuntamento di riferimento per accompagnare le famiglie nella scelta del percorso scolastico dopo la terza media.

Durante le serate, il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Antonio Leonardo Pasquini ha sottolineato l’importanza di offrire strumenti concreti e informazioni chiare per una scelta consapevole.

Il tavolo dei relatori ha visto la partecipazione di esperti, Anna Colombo, pedagogista clinico Anpec, Raffaele Cesana, funzionario dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e referente per l’orientamento, oltre a professionisti, imprenditori locali ed esperti del Centro impiego provinciale.

Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione per approfondire la ricca offerta formativa della provincia di Lecco e per conoscere il sistema formativo 4+2, dedicato alla filiera tecnologica e professionale.

Il ciclo di appuntamenti proseguirà con nuove tappe a Merate (22 ottobre) e Barzio (27 ottobre), per garantire un supporto diffuso e capillare a tutte le famiglie interessate all’orientamento scolastico.