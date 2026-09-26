Green Game arriva a Lecco: nelle scuole la sfida a quiz per l’ambiente

Il progetto didattico, gratuito per gli istituti, coinvolge le scuole secondarie di secondo grado con approfondimenti e quiz interattivi

Le classi migliori si sfideranno nella Finalissima Nazionale per conquistare il titolo di Campione Nazionale 2027

LECCO – La sfida sull’ambiente entra nelle aule delle scuole lecchesi. La 14^ edizione di Green Game è pronta a fare tappa anche nella provincia di Lecco con un percorso didattico dedicato all’economia circolare, alla raccolta differenziata e al riciclo degli imballaggi.

L’iniziativa è rivolta agli Istituti Secondari di II grado ed è completamente gratuita per le scuole. Il progetto è promosso dai Consorzi nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, enti no profit impegnati sul territorio italiano nell’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni attraverso la raccolta differenziata.

Il format unisce formazione e gioco. Nelle scuole della provincia di Lecco gli studenti parteciperanno a una sessione di approfondimento guidata dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia di produzione e divulgazione del format. Al termine dell’attività, le classi si confronteranno in una sfida a quiz interattiva sui temi affrontati durante l’incontro.

“Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale per costruire il domani”, spiegano in una nota congiunta i Consorzi promotori. “In un panorama in cui la gestione dei rifiuti è in continuo miglioramento, grazie al progetto Green Game stiamo orientando la comunità verso i traguardi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030”.

Il progetto prevede un doppio percorso. Da una parte il tour in presenza toccherà la Toscana, dall’altra sono previsti appuntamenti in modalità digitale destinati alle scuole del resto d’Italia. Migliaia di ragazze e ragazzi saranno coinvolti nelle diverse fasi della competizione.

Per le classi partecipanti, la sfida non si fermerà agli appuntamenti nelle singole scuole. Le migliori realtà provenienti da tutta Italia avranno infatti la possibilità di accedere alla Finalissima Nazionale, l’evento conclusivo nel quale verrà decretata la scuola Campione Nazionale 2027.

I numeri dell’ultima finale danno la misura della partecipazione raggiunta dal progetto. A Roma sono arrivati oltre 3.000 studenti e studentesse da tutta Italia. A conquistare il titolo è stato l’ISIS “Valceresio” di Bisuschio (VA), attuale istituto campione nazionale.

Ora la domanda è già quella della prossima finale: chi raccoglierà il testimone e diventerà Campione Nazionale di Green Game 2027?

Green Game gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le iscrizioni sono aperte e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul portale ufficiale greengame.it e sulle pagine social Facebook e Instagram del progetto.