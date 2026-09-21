Guardia di Finanza, a Lecco la celebrazione per il patrono San Matteo

La Santa Messa questa mattina alla presenza delle autorità civili e militarli locali

LECCO – Questa mattina, lunedì 21 settembre, il Santuario di Nostra Signora della Vittoria ha ospitato la celebrazione della Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Matteo Evangelista, patrono della Guardia di Finanza.

Alla funzione religiosa hanno partecipato i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, insieme a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. La Messa è stata celebrata dal prevosto di Lecco, Monsignor Bortolo Uberti.

Presenti alla cerimonia anche numerose autorità del territorio: il Prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, il Vice Presidente della Provincia Mattia Micheli, l’assessore al Commercio del Comune di Lecco Marco Caterisano, il presidente del Tribunale Marco Tremolada, il Questore Stefania Marrazzo, il comandante provinciale dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis, la direttrice della Casa Circondariale Luisa Mattina, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Angelo Farina, Davide Orlando in rappresentanza della Polizia Provinciale, il comandante della Polizia Locale di Lecco Lucio Dioguardi e il vice comandante Paolo Betti. Hanno preso parte alla celebrazione anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma della provincia.

Nel corso dell’omelia, Monsignor Uberti ha ripercorso la figura dell’apostolo Matteo, soffermandosi anche sul significato del servizio quotidianamente svolto dalla Guardia di Finanza. Un’attività che, come sottolineato durante la celebrazione, contribuisce alla tutela della legalità, della giustizia e dell’equità sociale, oltre che alla sicurezza economica della collettività.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere. Al termine, il Comandante Provinciale di Lecco, Col. Massimo Ghibaudo, ha ringraziato le autorità intervenute e i militari del Corpo, rivolgendo un particolare riconoscimento a quanti ogni giorno sono impegnati nelle attività di servizio a tutela della comunità.