Guardia di Finanza, il Capitano Marco Cordeddu nuovo Comandante

Riceve il testimone dal Maggiore Michele Bussu che andrà a Padova

Cordeddu arriva da Erba dove era stato comandante

LECCO – Il Capitano Marco Cordeddu è il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecco, il quale riceve il testimone dal Maggiore Michele Bussu che dopo quattro anni lascia il capoluogo lecchese per rivestire un importante incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova.

Il nuovo comandante, 32 anni, di origine romana, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, si è arruolato nel Corpo nell’ottobre del 2012. Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, il Capitano Cordeddu ha prestato servizio presso la Compagnia di Forlì e successivamente ha ricoperto il ruolo di Ufficiale istruttore pressa la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, per poi assumere, per tre anni fino ad agosto 2024, il Comando della Compagnia di Erba.

Il Comandante Provinciale di Lecco, Col. Massimo Ghibaudo, nel ringraziare il Maggiore Bussu per l’attività svolta alla guida del Gruppo, ha rivolto i migliori auguri di “buon lavoro” al Capitano Cordeddu, sottolineando l’importanza dell’incarico assunto con l’auspicio di cogliere ulteriori successi anche nella provincia lecchese, nell’interesse del Corpo e del Paese.