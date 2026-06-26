Guardia di Finanza Lecco, quasi 4 mila controlli contro evasione e frodi: il bilancio 2025 e inizio 2026

La cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo si terrà oggi a Villa Manzoni

Scoperti 32 evasori totali, recuperi fiscali proposti per oltre 63 milioni di euro, 79 lavoratori in nero o irregolari e più di 24 chili di droga sequestrati nel Lecchese

LECCO – Quasi 4 mila interventi ispettivi, oltre 600 indagini, 32 evasori totali scoperti e più di 63 milioni di euro proposti a recupero a tassazione. È il bilancio dell’attività svolta dalla Guardia di Finanza di Lecco tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2026, periodo nel quale le Fiamme Gialle hanno intensificato l’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi ai danni della spesa pubblica e alla criminalità economico-finanziaria. I risultati saranno illustrati nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 giugno, durante la cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo.

La cerimonia si terrà nella cornice di Villa Manzoni a Lecco (ore 16), e sarà preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro in sua memoria. Alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio, il comandante provinciale Massimo Ghibaudo illustrerà il bilancio operativo dell’ultimo anno e mezzo. La celebrazione comprenderà inoltre la consegna dei riconoscimenti ai militari distintisi in servizio e un ricordo del sottotenente Ettore Monga, fondatore della sezione lecchese dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

I dati evidenziano un’attività sviluppata su più fronti. Sul versante del contrasto all’evasione fiscale sono stati scoperti 32 evasori totali, con oltre 13,6 milioni di euro di base imponibile sottratta al fisco, mentre le attività sulla fiscalità internazionale hanno portato a proporre il recupero a tassazione di oltre 63,2 milioni di euro. Le indagini hanno inoltre fatto emergere 79 lavoratori in nero o irregolari, portato alla denuncia di 46 persone per reati fiscali e al sequestro di beni per oltre 5,6 milioni di euro.

Importante anche l’impegno nella tutela delle risorse pubbliche. La Guardia di Finanza ha eseguito 61 controlli sui progetti finanziati dal PNRR e 97 interventi nel settore della spesa pubblica nazionale, denunciando 23 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza o le nuove misure di inclusione e recuperando oltre 241 mila euro. Le indagini in materia di spesa pubblica si sono concluse con 27 denunce, sei delle quali accompagnate dalla segnalazione alla Corte dei Conti per un danno erariale superiore a 1,2 milioni di euro.

L’azione delle Fiamme Gialle ha riguardato anche il contrasto alla criminalità economico-finanziaria e ai traffici illeciti. Nell’ultimo anno e mezzo sono state approfondite 125 segnalazioni di operazioni sospette, avanzate proposte di sequestro patrimoniale per oltre 1,6 milioni di euro ed eseguite confische per più di 1 milione di euro. Sul fronte dello spaccio sono stati sequestrati oltre 24 chilogrammi di sostanze stupefacenti, con un arresto, tre denunce e dodici segnalazioni al Prefetto. Nel settore della contraffazione sono stati inoltre sequestrati 77 capi di abbigliamento, 709 peluche contraffatti e oltre 3.400 prodotti potenzialmente pericolosi.