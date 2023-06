Guardia di Finanza: oltre 155 indagini finanziarie e beni sequestrati per 14 milioni

Le celebrazioni del 249esimo anniversario della fondazione e il bilancio dell’attività nell’ultimo anno e mezzo

Sono stati scoperti 39 evasori totali e 18 lavoratori in “nero”. Controlli anche sui fondi del PNRR

LECCO – La Guardia di Finanza di Lecco ha festeggiato il 249° Anniversario della fondazione del Corpo.

La cerimonia si è svolta alla sede del Comando Provinciale: l’evento che si è aperto con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale. E’ proseguito poi con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della targa in memoria del Maresciallo Capo Francesco Centrone, vittima del dovere, al quale è intitolata la caserma sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Lecco.

Presenti il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, la Presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, la Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza, il Procuratore della Repubblica di Lecco, Ezio Domenico Basso, il Questore, Ottavio Aragona, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Alessio Carparelli, il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, Stefano Valente e l’Ispettore Antincendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Alberico Saldutti.

Impegno contro la criminalità a tutela dei cittadini e delle imprese

Nel 2022 e nei primi 5 mesi del 2023, la Guardia di Finanza di Lecco ha eseguito 3.360 interventi ispettivi e circa 155 indagini, nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto dei fenomeni illeciti più gravi e complessi che sottraggono ingentissime risorse all’intera collettività. Si tratta di un’azione “a tutto campo” sviluppata in aderenza con gli obiettivi strategici del Corpo a tutela delle entrate dello Stato, dell’U.E. e degli Enti locali, indirizzata contro l’illegalità economico-finanziaria, con un focus particolare sugli sprechi nel settore della spesa pubblica, dedicando molta attenzione al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno del tessuto economico della provincia lecchese.

Nello specifico, il 2023 sarà caratterizzato dall’ulteriore intensificazione dell’azione operativa, a salvaguardia di famiglie e imprese, per garantire la corretta allocazione delle risorse economiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contrasto delle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione fiscale

L’attività operativa delle Fiamme Gialle lecchesi si è maggiormente focalizzata su quelle condotte fraudolenti in tema di “fiscalità internazionale”, di indebite compensazioni di crediti d’imposta e intermediazione illecita di manodopera, ovvero fenomeni gravi e, purtroppo, diffusi sul territorio lecchese, nell’ambito dei quali la Guardia di Finanza riesce a contrastare con successo gli effetti distorsivi della leale concorrenza, provocati dall’alto tasso di evasione fiscale che, in periodi di crisi, risultano essere ancora più dannosi.

In materia di “fiscalità internazionale”, la Guardia di Finanza di Lecco ha concluso un’articolata operazione di servizio, coordinata inizialmente dalla Procura della Repubblica di Lecco e, successivamente, avocata dalla European Public Prosecutor’s Office (E.P.P.O.), che ha consentito di disvelare un peculiare sistema di frode di natura transnazionale adottata da una società multinazionale, finalizzato ad un indebito risparmio in termini di imposte dirette ed IVA, tale per cui le complesse attività di indagine hanno ricondotto fiscalmente la medesima all’interno del territorio lecchese.

Nello stesso contesto, nei primi mesi del 2023, è stata data esecuzione ad un

decreto di sequestro preventivo volto alla confisca di oltre 10 milioni di euro a carico della società e dei rappresentanti legali, dimostrando l’attenzione del Corpo nel perseguire le frodi contro il bilancio comunitario e ogni altro reato contro gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

In tema di illeciti relativi ai crediti d’imposta: sono stati effettuati 58 interventi, che hanno portato a rilevare l’indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti per 1 milione di euro. Sono stati scoperti 39 evasori totali, in pratica esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al Fisco e 18 lavoratori in “nero” e/o irregolari. I soggetti denunciati per reati fiscali sono 75. Il valore dei beni sequestrati quale introito derivante dall’evasione e dalle frodi fiscali è di quasi 14 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro, tuttora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, ammontano a circa 54 milioni di euro. Sono stati eseguiti 280 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti, che hanno portato alla rilevazione di 30 irregolarità in merito ai prezzi praticati dai distributori stradali.

In particolare, nell’ambito di un controllo in materia di accise, i militari lecchesi, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco di Lecco, hanno sottoposto a sequestro una cisterna della capacità di circa 3.100 litri contenente gasolio per autotrazione per 500 litri, rilevando come la società oggetto del controllo non abbia mai provveduto alla richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi si è proceduto alla confisca delle attrezzature e del prodotto sequestrato. Nel dicembre 2022, il gasolio oggetto di confisca è stato donato al Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Lecco.

Tutela della spesa pubblica

I Finanzieri di Lecco hanno destinato molta attenzione al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, con lo scopo di tutelare la legalità e la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione e in modo da evitare sprechi, truffe, malversazioni e indebite percezioni. In questo 2023, anche in considerazione del ruolo assegnato alla Guardia di Finanza all’interno della governance del PNRR, risulta essere di assoluta rilevanza l’attività del Corpo in termini di presidio ispettivo per la corretta applicazione dei progetti finanziati dal Piano.

Solo in tema di PNRR, sono state effettuate 11 attività ispettive per un totale di contributo controllato pari a 3,3 milioni di euro e, in 2 fattispecie, sono state riscontrate violazioni per l’indebita compensazione di crediti PNRR e di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell’intero periodo in esame, sono stati eseguiti 40 controlli sui contributi a fondo perduto e sui finanziamenti bancari assistiti da garanzia, che hanno portato alla denuncia di 6 persone per l’indebita richiesta o percezione di risorse pubbliche (totale frode accertata: 3,1 milioni di euro). Per la tutela della spesa pubblica, sono stati 125 gli interventi complessivamente svolti, con 10 deleghe d’indagine sviluppate su richiesta della Magistratura ordinaria e 4 deleghe svolte con la Corte dei Conti.

Lo sviluppo delle attività disposte dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, a seguito delle risultanze segnalate dalle Fiamme Gialle lecchesi, ha permesso di accertare un danno erariale complessivo di 8,8 milioni di euro. I controlli sul reddito di cittadinanza si sono convogliati sui soggetti aventi particolari profili di rischio, individuati con la condivisione di risultanze investigative emerse da un capillare lavoro svolto da tutti i Reparti del Comando Provinciale di Lecco, che ha consentito di denunciare 44 persone per un totale di 527 mila euro come risorse indebitamente percepite e 160 mila euro fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi, per un importo totale di frode accertata pari a 687 mila euro. Un rilevante impegno è stato dedicato dai Finanzieri lecchesi per meglio inquadrare le condotte illecite inmmateria di “responsabilità amministrativa degli Enti” e di “incompatibilità di impieghi e/o cumulo di incarichi”; le attività, sviluppate attraverso mirate investigazioni, hanno consentito al Reparto operante di accertare un danno erariale complessivo di 6,7 milioni di euro.

Contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria

La Guardia di Finanza di Lecco ha incrementato il contrasto di ogni forma di infiltrazione della criminalità nell’economia legale, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su quei soggetti legati alla criminalità organizzata, nei confronti dei quali i Reparti lecchesi indirizzano da anni i loro sforzi investigativi. In materia di riciclaggio e auto-riciclaggio sono stati eseguiti 8 interventi, che hanno portato alla denuncia di 28 persone, di cui 1 in stato di arresto, per il reato di riciclaggio, con il sequestro di 290 mila euro per un riciclaggio accertato di 900 mila euro; sono state avanzate proposte di sequestro per un complessivo importo di 1 milione di euro.

In relazione alla crisi russo-ucraina, il Corpo, in qualità di membro del Comitato di sicurezza finanziaria, ha avviato mirati accertamenti economico-patrimoniali sui soggetti riportati nei provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione Europea. Nel mese di maggio 2022, la Guardia di Finanza di Lecco ha dato esecuzione ad un provvedimento avente ad oggetto il congelamento delle risorse economiche, del valore di 300 mila euro, detenute in Italia da una cittadina di nazionalità russa ed ubicate in un comune della provincia di Lecco. Nel comparto dell’analisi dei flussi finanziari, i Reparti lecchesi hanno proceduto all’approfondimento di 237 segnalazioni di operazioni sospette. Per reati societari sono state denunciate 8 persone, per lequali è stata redatta una proposta di sequestro di quasi 4 milioni di euro. In tema di normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 47 soggetti, con proposte di sequestro per circa 5 milioni euro. Sono stati eseguiti, poi, 465 accertamenti su richiesta dei Prefetti, la maggior parte dei quali finalizzati al rilascio della certificazione antimafia; nei confronti di una società avente sede nel territorio lecchese, anche sulla scorta di elementi di dettaglio forniti dalla Guardia di Finanza, nel mese di aprile 2023 è stato emesso dal Prefetto di Lecco un nuovo provvedimento interdittivo ai sensi della vigente normativa antimafia.

Contrasto ai traffici illeciti

Nel settore del contrasto ai traffici illeciti, i Reparti del Comando Provinciale hanno rivolto la loro azione operativa anche nell’ambito degli specifici dispositivi di prevenzione e monitoraggio dei più diffusi fenomeni di illegalità.

Sono stati sequestrati complessivamente 40 kg di sostanze stupefacenti, procedendo all’arresto di 5 soggetti, alla denuncia di altre 3 persone e a 2 segnalazioni nei confronti di ignoti.

Ordine e sicurezza pubblica

L’attività concorsuale del Corpo nella tutela dell’Ordine e della Sicurezza pubblica è sempre assicurata, in ottemperanza alle direttive emanate dal Ministero dell’Interno e in aderenza alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, nell’ambito dei quali la Guardia di Finanza fornisce il proprio contributo, compatibilmente con i peculiari compiti di polizia economico-finanziaria affidati al Corpo.

Nel 2022 e nei primi 5 mesi del 2023, la Guardia di Finanza lecchese ha impiegato complessive 357 giornate per servizi di ordine pubblico in occasione di eventi, elezioni politiche nazionali e/o locali e manifestazioni di vario genere.