Hackathon Badoni: Softeam e IIS Badoni coinvolgono 60 studenti, in palio 1500 euro

Maratona di 24 ore dal 17 al 18 aprile: in gara 12 team con premi e menzioni speciali da 500 euro

Il tema è “Hack the future of Wellbeing”, con progetti digitali dedicati al benessere delle persone

LECCO – Sessanta studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Badoni di Lecco protagonisti della quinta edizione dell’Hackathon Badoni, l’iniziativa promossa da Softeam SpA in collaborazione con la scuola lecchese che mette al centro creatività, competenze e innovazione.

La sfida, in programma dalle 14.00 di venerdì 17 aprile alle 14.00 di sabato 18 aprile, si sviluppa in 24 ore no stop durante le quali i ragazzi, suddivisi in 12 team eterogenei provenienti dai diversi indirizzi di studio, sono chiamati a progettare soluzioni digitali originali partendo dal tema “Hack the future of Wellbeing”.

L’obiettivo è ideare strumenti capaci di migliorare il benessere delle persone, affrontando aspetti che spaziano dalla salute mentale al benessere fisico e sociale, con una particolare attenzione alle esigenze della Generazione Z. I partecipanti lavorano allo sviluppo di applicazioni e progetti innovativi, accompagnati da una presentazione dettagliata che verrà valutata da una giuria composta da docenti dell’istituto e dal personale di Softeam.

Al termine della maratona saranno assegnati un primo premio da 1500 euro e due menzioni speciali con buoni Amazon del valore di 500 euro ciascuno. Durante le 24 ore di lavoro, i team possono contare sul supporto dei docenti e dei professionisti dell’azienda, a disposizione per offrire indicazioni e consigli nello sviluppo dei progetti.

L’Hackathon Badoni è giunto alla sua quinta edizione e, negli anni, ha coinvolto oltre 400 studenti, confermandosi come un’esperienza formativa che valorizza talento e capacità progettuali dei giovani del territorio.

“In Softeam crediamo che l’innovazione nasca dall’incontro tra esperienza e nuove prospettive: per questo investire nei giovani talenti non è solo importante, ma essenziale. Gli Hackathon rappresentano per noi un momento concreto in cui questa visione prende forma, trasformandosi in collaborazione, confronto e crescita reciproca. La partnership con l’Istituto Badoni è per noi un punto di riferimento: negli anni si è costruito un rapporto autentico, fatto di fiducia e obiettivi condivisi”, ha dichiarato Greta Ferrara, Head of HR and Talent Acquisition di Softeam, sottolineando come il tema del benessere renda la sfida ancora più significativa.

Sulla stessa linea anche Roberto Gattinoni, CEO e Head of R&D di Softeam: “Questo hackathon rappresenta molto più di una semplice sfida tecnologica: è la dimostrazione concreta di quanto la collaborazione tra scuola e impresa sia decisiva per lo sviluppo del territorio. Il legame con l’Istituto Badoni per noi è particolarmente significativo: oggi oltre un terzo delle persone in Softeam ha iniziato proprio lì il proprio percorso”.

“Vivere un hackathon è un’esperienza profonda e molto bella. I ragazzi usano abilità, ingegno, forza di volontà, resistenza e grande immaginazione. Il Badoni ringrazia Softeam perché ci consente di realizzarlo anche quest’anno. Accompagneremo insieme i ragazzi e vedremo le loro idee nascere e maturare nelle 24 ore della gara. Siamo pronti a stupirci”, ha aggiunto la dirigente scolastica Luisa Zuccoli.

L’iniziativa si conferma così un’occasione concreta di incontro tra formazione e mondo del lavoro, capace di mettere alla prova gli studenti e stimolare la nascita di nuove idee e competenze in chiave innovativa.