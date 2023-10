Halloween in provincia di Lecco: tutti gli eventi per vivere una festa da brividi

Il 31 ottobre si festeggia Halloween: le iniziative a Lecco e provincia

LECCO – Domani torna la festa più paurosa dell’anno, Halloween: a Lecco e provincia non mancheranno eventi per intrattenere grandi e piccoli nella serata di fantasmi, streghe, demoni…e zucche, simbolo tradizionale della festa nata su territorio anglosassone e diffusa poi anche in Italia.

Ecco quali sono le iniziative organizzate sul territorio, fermo restando che anche nei paesi dove nessun evento è stato prestabilito a priori, in tantissimi si ritroveranno a celebrare Halloween in strada con l’immancabile ‘dolcetto o scherzetto’, soprattutto i bambini. A travestirsi però saranno anche i grandi, pronti a partecipare ai party in programma nella serata di domani, martedì 31 ottobre.

Letture da brivido

Protagoniste indiscusse di questo Halloween saranno le letture da brivido: soprattutto le biblioteche, a cominciare da quella di Lecco, si faranno teatro di storie terrificanti in perfetta linea con lo spirito della festa, rivolte in particolar modo ai bambini e alle famiglie (senza dimenticare la maschera!). In alcuni casi, dopo i racconti, nuovo scenario saranno le vie dei paesi dove sarà aperta la sfida a chi riuscirà nella notte più tenebrosa dell’anno ad aggiudicarsi più dolcetti (e a fare meno scherzetti).

LECCO

VALGREGHENTINO

GALBIATE

CIVATE

VALMADRERA

PADERNO D’ADDA

COLLE BRIANZA

SIRTORI

Film da paura

Halloween nella provincia di Lecco arriva anche nelle sale cinematografiche: i film a tema non mancheranno, preceduti da momenti di convivialità.

BELLANO

ELLO

Feste horror per grandi…e piccoli

Non è Halloween senza qualche festa mostruosa in cui mostrarsi, almeno una volta all’anno, terrificanti in costume. Sfilate in maschera, cibo, musica, spettacoli…e anche gara delle zucche! La varietà in questo Halloween lecchese decisamente non manca.

BALLABIO

PASTURO/BARZIO

MANDELLO (FRAZIONE DI MOLINA)

DERVIO

VARENNA

BOSISIO PARINI

CASSAGO BRIANZA

SIRONE

OLGIATE MOLGORA

Scrivete a redazione@lecconotizie.com se avete altre iniziative a tema Halloween da segnalare sul territorio, le aggiungeremo nell’articolo