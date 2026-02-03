Hotel di lusso in piazza Garibaldi: cantieri pronti a partire

Avvio previsto a marzo, lavori iniziali all’interno dello stabile

Impalcature tra piazza Affari e via Nazario Sauro

LECCO – I cantieri dovrebbero prendere il via all’inizio di marzo, il 2 marzo indicato come data probabile per l’avvio dei cantieri destinati a cambiare il volto dello storico stabile di piazza Garibaldi, destinato a una nuova funzione alberghiera di alto livello. Secondo le informazioni trapelate, la prima fase dei lavori interesserà prevalentemente gli spazi interni, mentre all’esterno sono previste impalcature tra piazza Affari e via Nazario Sauro, segnando l’inizio concreto di un intervento atteso da tempo nel cuore della città di Lecco.

I nomi degli investitori restano al momento riservati. Tuttavia, appare ormai consolidata l’ipotesi – già anticipata nei mesi scorsi – che dietro l’operazione vi sia un fondo estero specializzato in hotellerie di fascia alta. Un progetto che, da quanto emerso, non si limiterà alla rifunzionalizzazione dell’edificio, già sede dell’ex Banca Popolare di Lecco e successivamente ex Deutsche Bank, ma potrebbe estendersi anche a una compartecipazione della proprietà al rifacimento di piazza Garibaldi, lo spazio urbano su cui si affaccia il rinnovato Teatro della Società.

L’intervento si muove nel solco tracciato dal Piano di Governo del Territorio recentemente approvato. Nonostante la coerenza con gli indirizzi urbanistici, sarà comunque necessario un passaggio formale in Consiglio comunale, che potrebbe già inserire la pratica all’ordine del giorno della prossima seduta. Su questo fronte, però, da Palazzo Bovara filtra il massimo riserbo: nessuna conferma e nessuna smentita ufficiale accompagnano, per ora, le indiscrezioni.

Quel che appare certo è il crescente interesse dei privati verso il comparto ricettivo cittadino. Il nuovo PGT individua infatti altre cinque strutture destinate a diventare realtà: lo stabile di piazza Diaz, il progetto alle Caviate, l’ex Inpdap di via Aspromonte, una parte dello stabile de Le Piazze, che potrà essere convertita a uso ricettivo fino al 40% della superficie e la quarta torre alla Meridiane.

Un segnale chiaro di un cambiamento in atto. Lecco, spesso raccontata e immaginata come città turistica, sembra avviarsi con maggiore concretezza verso questa direzione, affrontando le sfide di un contesto in trasformazione e di un territorio che, sempre più, viene scoperto come porta d’accesso a “quel ramo del lago di Como” che oggi attira investimenti, progetti e nuove prospettive.