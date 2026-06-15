Housing sociale: 96 milioni per ristrutturare 2.500 alloggi da destinare a lavoratori e famiglie

Fa tappa a Lecco il tour istituzionale “Abita in Lombardia. Qui Puoi” con l’assessore regionale Paolo Franco

Chi ha un reddito Isee fra 14.000 e 40.000 euro potrà godere di canoni di affitto inferiori ai prezzi di mercato

LECCO – Regione Lombardia compie un nuovo e significativo passo avanti nelle politiche per la casa, stanziando 96 milioni di euro per ampliare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili destinati a lavoratori e famiglie con Isee compreso fra 14.000 e 40.000 euro, studenti e persone in condizioni di fragilità che hanno difficoltà nel reperire soluzioni abitative sostenibili.

Il nuovo piano di housing sociale, voluto dall’assessore regionale alla Casa Paolo Franco e finanziato con fondi Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione), consentirà di ristrutturare 2.500 abitazioni da affittare a costi inferiori rispetto ai valori di mercato.

A Lecco, nella sede dell’Ufficio territoriale regionale (Utr), si è svolta la quinta tappa del tour istituzionale, denominato “Abita in Lombardia. Qui Puoi”, che coinvolge tutte le province lombarde con l’obiettivo di illustrare le nuove misure attraverso un dialogo con gli stakeholder pubblici e privati.

“In Lombardia c’è una parte sempre più rilevante di cittadini che lavora, paga le tasse e fa funzionare la società, eppure, paradossalmente, non può permettersi una casa – ha evidenziato l’assessore Franco -. Si tratta di persone e famiglie comuni, con uno stipendio normale, che però a causa del crescente costo della vita non riescono a pagare un affitto. Siamo in campo per dare risposte concrete: la Lombardia è la prima Regione italiana ad aver strutturato un piano di housing sociale con una visione di medio e lungo periodo. Grazie a una gestione virtuosa dei fondi europei e a un intenso lavoro politico-istituzionale siamo riusciti a convogliare ulteriori finanziamenti su una delle sfide più importanti del nostro tempo: sostenere la fascia di cittadini con redditi medi e medio-bassi che non riesce ad accedere al mercato privato degli affitti e dei mutui, né può partecipare alle graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica. Una platea sempre più ampia”.

Il pacchetto di misure di housing sociale da 96 milioni di euro, i cui criteri sono stati recentemente approvati dalla Giunta regionale, si inserisce nell’ambito della “Missione Lombardia” – il piano di Regione per le politiche abitative – ed è rivolto a imprese, cooperative, Comuni, Aler, enti del Terzo settore ed enti religiosi, articolandosi in tre linee di intervento: una dedicata a imprese, cooperative e amministrazioni comunali (linea 1 da 48 milioni di euro); una riservata alle Aler (linea 2 da 35 milioni di euro); una destinata agli enti che operano in ambito sociale, compresi gli enti religiosi, per sostenere situazioni di fragilità e rispondere alle esigenze abitative temporanee legate a studio, lavoro o percorsi di cura (linea 3 da 13 milioni di euro).

Il contributo a fondo perduto massimo concedibile per ogni proposta di intervento sarà pari a 2 milioni di euro per le linee 1 e 3 e a 15 milioni di euro per la linea 2. Il vincolo di destinazione d’uso a servizi abitativi sociali avrà una durata pari o superiore ai 20 anni. Le agevolazioni regionali saranno destinate a sostenere gli interventi di riqualificazione edilizia necessari per la messa a disposizione degli alloggi o dei posti alloggio.

Le linee 1 e 2, nello specifico, sono finalizzate a incrementare l’offerta di servizi abitativi sociali attraverso l’utilizzo di patrimonio immobiliare di soggetti pubblici e privati, per la messa a disposizione di alloggi in locazione permanente a prezzi calmierati inferiori al canone di mercato. La misura, che contribuisce alla rigenerazione dei quartieri residenziali pubblici favorendo il mix abitativo, si rivolge in particolare a nuclei familiari, anche monopersonali, con capacità economica insufficiente per accedere al mercato privato e, al contempo, non idonea per i Servizi abitativi pubblici (Sap).

La linea 3 è finalizzata ad ampliare l’offerta di servizi abitativi sociali promuovendo interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, realizzati da enti privati operanti nel sociale su immobili di loro proprietà o nella piena disponibilità, per mettere a disposizione in locazione prevalentemente temporanea posti alloggio a prezzi calmierati inferiori al canone di mercato. L’obiettivo, attraverso processi di rigenerazione edilizia, è offrire soluzioni abitative a particolari categorie sociali, tra le quali, ad esempio, i soggetti in situazione di fragilità sociale, gli studenti, i lavoratori con contratto a termine, i parenti di familiari ricoverati presso strutture sanitarie, le donne vittime di violenza, i genitori separati.

“La linea destinata agli enti che operano in ambito sociale – ha continuato l’assessore Franco – affronta esigenze abitative più specifiche che possono trovare una risposta proprio nello strumento dell’housing sociale. Investire in queste iniziative significa ampliare il concetto stesso di intervento pubblico nel settore della casa. Regione Lombardia è attenta ai cambiamenti sociali ed economici che stanno trasformando il fabbisogno abitativo dei cittadini, anche in provincia di Lecco. Il confronto odierno con gli stakeholder si inserisce in un percorso preciso: stiamo costruendo un modello innovativo e pragmatico fondato su una vera e propria ‘Alleanza per la Casa’, capace di mettere in rete istituzioni, operatori economici e Terzo settore. L’obiettivo è rafforzare le sinergie, condividere responsabilità e offrire risposte sempre più efficaci, garantendo il diritto all’abitare e sostenendo al tempo stesso la competitività e l’attrattività dei territori”.

Il nuovo stanziamento da 96 milioni di euro si aggiunge al precedente bando regionale da 18,5 milioni di euro, attivato nel 2024, grazie al quale vengono rese disponibili circa 450 abitazioni a canone calmierato.

“Esiste una fascia sempre più ampia di cittadini che, pur lavorando e contribuendo alla crescita delle nostre comunità, non riesce ad accedere né all’edilizia residenziale pubblica né a sostenere i costi del libero mercato immobiliare, soprattutto in territori come i nostri che hanno visto schizzare i prezzi alle stelle per il boom di turismo e case vacanza – ha commentato il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini -. Il tema della casa è particolarmente sentito anche nel Lecchese, un territorio dinamico e attrattivo, dove garantire soluzioni abitative accessibili significa sostenere la coesione sociale e la competitività economica. In provincia di Lecco, nell’ambito del Piano Regionale dei Servizi Abitativi 2022-2026, sono stati attivati interventi per oltre 17,6 milioni di euro: 277 alloggi SAP assegnati, 1,4 milioni di euro di contributi di solidarietà a favore di 961 inquilini e 2 milioni di euro per sostenere 1.116 famiglie nel pagamento dell’affitto sul mercato privato. Ringrazio l’Assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco, per l’attenzione e il lavoro svolto su una priorità sempre più centrale. Le risorse regionali hanno inoltre consentito già di recuperare 152 alloggi sfitti, rendere accessibili 8 appartamenti superando le barriere architettoniche e investire quasi 10 milioni di euro nella riqualificazione energetica e antisismica di 36 alloggi tra Lecco e Barzago. Con il nuovo piano da 96 milioni di euro vogliamo rafforzare questo percorso, aumentando la disponibilità di abitazioni accessibili e offrendo risposte concrete a chi oggi si trova in una terra di mezzo tra casa popolare e mercato privato. Per rendere ancora più efficace questa misura, raccogliendo anche le sollecitazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali, chiederò alla Camera di Commercio di promuovere un tavolo di lavoro permanente che coinvolga sigle sindacali, associazioni datoriali, enti locali e soggetti del territorio, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda abitativa e mondo del lavoro. Una rete di collaborazione che può aiutare imprese e lavoratori a trovare risposte concrete anche sul fronte della casa, rafforzando l’attrattività e la competitività del nostro territorio”.