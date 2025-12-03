Housing sociale: da Regione Lombardia misure concrete per supportare le famiglie

Strategie e soluzioni moderne per chi fatica a sostenere i costi del mercato privato

Il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio: “Sono in corso progetti per rigenerare il patrimonio abitativo e creare nuove opportunità per il territorio”

MILANO/LECCO – “La nuova idea di housing sociale lanciata ieri dall’assessore Paolo Franco rappresenta un passo in avanti importante. È una strategia che funziona perché costruita ascoltando tutti: dai Comuni al Terzo settore, dalle Aler agli operatori del territorio. Parliamo di idee che possono dare un sostegno reale a quella fascia di famiglie che non rientra nell’edilizia popolare, ma fatica a sostenere i costi del mercato privato. Una platea sempre più ampia che merita soluzioni moderne, accessibili e vicine ai bisogni quotidiani”. Lo ha dichiarato Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, in merito all’incontro a Palazzo Lombardia con l’assessore alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco.

Zambelli ha sottolineato anche il ruolo centrale delle Aler nella nuova strategia: “Siamo pronti a collaborare per aumentare gli alloggi a canone calmierato e rigenerare quartieri che hanno bisogno di nuove opportunità. L’housing sociale è uno strumento utile non solo per rispondere al tema abitativo, ma anche per creare servizi, coesione e percorsi di autonomia”.

“Aler Bergamo-Lecco-Sondrio – ha spiegato il Presidente – sta lavorando con grande intensità. Abbiamo sottoscritto convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il Parco Nazionale dello Stelvio, e proprio ieri abbiamo firmato la determina per l’apertura di un bando per mettere a disposizione 25 alloggi destinati all’housing universitario. Parallelamente, grazie ai partenariati pubblico-privati attivati nell’ambito del programma Repair, abbiamo in corso progetti per complessivi 138 milioni di euro, destinati a rigenerare patrimonio abitativo e creare nuove opportunità per il territorio”.

“Questo metodo di lavoro – ha concluso Zambelli – dimostra che quando le istituzioni fanno squadra arrivano risultati concreti. Continueremo a collaborare con Regione Lombardia perché queste misure diventino realtà in tempi rapidi e portino benefici immediati ai cittadini lombardi”.