Housing sociale e Stazione di Posta: aggiudicati i lavori in via dell’Isola

La società Crea.mi. Srl si è aggiudicata l’opera

Il cantiere durerà 295 giorni

LECCO – Sono stati aggiudicati i lavori per l’intervento di riqualificazione del fabbricato sito in via dell’Isola 15, finanziato dalla linea PNRR dedicata al contrasto della povertà estrema, che prevede la realizzazione di un “Centro Servizi – Stazione di Posta” e la sperimentazione d’interventi di housing temporaneo.

L’operatore economico aggiudicatario è la società CREA.MI S.r.l. di Milano, che ha offerto un ribasso pari al 14,224% sull’importo a base di gara, per un totale complessivo di euro 634.620,45 (incluso costi di manodopera e sicurezza oltre all’IVA al 22%). La durata contrattuale, comprensiva dei lavori, è pari a 295 giorni.

I due progetti costituiscono un tassello aggiuntivo ai tanti servizi alla domiciliarità già presenti sul territorio. “La struttura – aveva spiegato l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni – già ospitava progetti di housing sociale, con questi due progetti andiamo in parte a mantenere questa destinazione con la realizzazione, al primo piano, di alloggi condivisi, una ventina di posti totale. Si tratta di un’integrazione dei già esistenti servizi abitativi tramite cui offriamo a chi ha bisogno una soluzione temporanea e il supporto per trovare, in futuro, la propria autonomia”.

Collegato al progetto Housing First c’è la Stazione di Posta che sarà realizzata al piano terra dello stabile: “Questo servizio a bassa soglia è rivolto ad intercettare i bisogni delle persone che fanno più fatica ad accettare aiuto, che vivono da tempo in strada e sono disabituate ai percorsi abitativi. Si tratta di un progetto di ‘design collaborativo’ a cui hanno partecipato proprio gli operatori del Comune che si occupano dei senza tetto, insieme alle realtà coinvolte nel Patto per l’Inclusione. Insieme a loro lo spazio è stato immaginato e costruito proprio perché sanno di cosa queste persone hanno bisogno, conoscendole e toccando con mano quotidianamente l’esperienza della strada”.

La Stazione di Posta metterà a disposizione 4 posti per dormire, docce, lavatrici e uno spazio mensa. L’obiettivo però è anche quello di andare oltre l’ottica del ‘dormitorio’ e offrire all’utenza un percorso diurno tramite attività e laboratori, in modo che possa riconoscere gradualmente il luogo ed affacciarsi ai servizi messi a disposizione dal Comune e dalla rete sociale del territorio.