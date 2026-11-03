Housing sociale, Regione Lombardia proroga il bando da 96 milioni per 2.500 alloggi

I finanziamenti serviranno a riqualificare immobili da destinare ad affitti inferiori ai prezzi di mercato

Le domande potranno essere presentate fino al 13, 20 o 27 novembre, a seconda della linea di intervento

LECCO – Regione Lombardia allunga i tempi per partecipare al bando da 96 milioni di euro dedicato all’housing sociale. La misura punta a recuperare e ristrutturare circa 2.500 alloggi da destinare a lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere i costi del mercato immobiliare. I nuovi termini per presentare le domande sono stati ufficializzati attraverso la pubblicazione dei decreti di proroga sul Bollettino Ufficiale regionale.

Il bando, promosso nell’ambito delle politiche abitative della Regione, si articola in tre linee di intervento, con scadenze differenziate in base ai soggetti destinatari. Per la linea 1, che mette a disposizione 48 milioni di euro per imprese, cooperative e amministrazioni pubbliche, sarà possibile presentare le domande fino a venerdì 27 novembre 2026. La linea 2, riservata alle Aler e finanziata con 35 milioni di euro, avrà invece come termine ultimo venerdì 13 novembre. Infine, per la linea 3, dotata di 13 milioni di euro e rivolta agli enti che operano in ambito sociale, compresi quelli religiosi, la scadenza è fissata a venerdì 20 novembre.

La proroga, come sottolineato dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, vuole offrire più tempo ai potenziali beneficiari per elaborare e presentare i progetti. “La proroga del bando costituisce un’opportunità da cogliere per il sistema lombardo nel suo complesso: come Regione abbiamo recuperato risorse significative e costruito un bando che va a incidere sui diversi ambiti dell’abitare, coinvolgendo soggetti pubblici, privati e del Terzo settore. L’obiettivo è aiutare persone e famiglie comuni, con uno stipendio normale, che però a causa del crescente costo della vita non riescono nemmeno a pagare un affitto”.

Il provvedimento rientra nella Missione Lombardia, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative, ed è finanziato attraverso risorse del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e del Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione). Al centro c’è il sostegno alla cosiddetta fascia grigia: cittadini che lavorano e contribuiscono all’economia del territorio, ma che non dispongono di risorse sufficienti per accedere al mercato privato degli affitti e, allo stesso tempo, non possiedono i requisiti economici per entrare nelle graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica.

“Regione Lombardia mette a disposizione fondi e strumenti per una delle sfide più importanti della nostra epoca: occorre che tutti facciano fino in fondo la propria parte per aiutare quella parte sempre più rilevante di cittadini che lavora, paga le tasse e fa funzionare la società lombarda, eppure, paradossalmente, non può permettersi un alloggio. Viene definita fascia grigia. Per me è semplicemente la spina dorsale della Lombardia”, ha aggiunto Franco.

Il piano punta ad ampliare la disponibilità di abitazioni in affitto a canoni inferiori rispetto ai valori di mercato, rivolgendosi in particolare ai nuclei familiari con un Isee compreso tra 14.000 e 40.000 euro. Tra i destinatari figurano anche i lavoratori dei servizi essenziali, i dipendenti delle imprese lombarde, gli studenti e le persone che attraversano situazioni di fragilità e necessitano di soluzioni abitative sostenibili.

Un aspetto centrale del progetto riguarda il recupero del patrimonio immobiliare già esistente, senza nuovo consumo di suolo. Gli interventi finanziati dovranno essere completati e collaudati entro la fine del 2029. Le agevolazioni regionali prevedono contributi a fondo perduto fino a 2 milioni di euro per ciascuna proposta presentata nell’ambito delle linee 1 e 3 e fino a 15 milioni per gli interventi della linea 2. Gli immobili dovranno inoltre mantenere la destinazione a servizi abitativi sociali per almeno 20 anni.

Le prime due linee sono rivolte al recupero di immobili pubblici e privati da destinare alla locazione permanente a prezzi calmierati. L’obiettivo è aumentare l’offerta abitativa e favorire un maggiore equilibrio nei quartieri residenziali pubblici, attraverso un mix di soluzioni abitative accessibili anche a chi non può sostenere i canoni del mercato privato, ma non rientra nei requisiti per accedere ai Servizi abitativi pubblici (Sap).

La terza linea segue invece una logica differente e coinvolge gli enti privati attivi nel sociale, chiamati a valorizzare immobili di proprietà o nella propria disponibilità per realizzare posti alloggio, prevalentemente destinati alla locazione temporanea. Tra i potenziali beneficiari rientrano persone in condizioni di fragilità sociale, studenti, lavoratori con contratti a termine, familiari di pazienti ricoverati in strutture sanitarie, donne vittime di violenza e genitori separati.

Il nuovo stanziamento da 96 milioni di euro si aggiunge infine a una precedente misura regionale da 18,5 milioni, attivata nel 2024, che ha consentito di mettere a disposizione circa 450 abitazioni a canone calmierato. Un ulteriore intervento che punta a rispondere alla crescente difficoltà di accesso alla casa, attraverso il recupero degli immobili esistenti e il coinvolgimento di soggetti pubblici, privati e del Terzo settore.