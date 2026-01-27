Hub bus di via Castagnera, il Comune annuncia ricorso contro la revoca dei fondi

Dopo la revoca dei fondi regionali per l’hub dei bus, il sindaco Gattinoni annuncia il ricorso

La scadenza per il ricorso è oggi, martedì 27 gennaio

LECCO – Più di un mese è trascorso dagli ultimi aggiornamenti in merito all’iter procedurale di esproprio dell’area di via Castagnera, funzionale alla costruzione del nuovo hub dei bus.

In seguito alla revoca del finanziamento di oltre 14 milioni da parte di Regione Lombardia, per la mancata presentazione nei tempi prescritti della documentazione necessaria a dimostrare la disponibilità dell’area di Via Castagnera interessata all’intervento, in sede di Consiglio Comunale era stato comunque approvato il procedimento di esproprio, nonostante il venir meno del finanziamento regionale.

La questione è stata riaperta durante il Consiglio Comunale di ieri sera, lunedì, dal consigliere Giovambattista Caravia (Gruppo Misto), che ha chiesto aggiornamenti in merito alla questione. Il sindaco Mauro Gattinoni, in risposta al consigliere, ha annunciato: “Faremo ricorso contro la revoca del finanziamento di Regione Lombardia. Il termine previsto per lo stesso è domani (oggi, ndr).”