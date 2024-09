I Beck festeggiano 20 anni al Monte Tesoro: “In montagna sempre con allegria”

Era il 2004 quando Gianmario Maver e alcuni amici diedero vita al gruppo

“Escursioni, feste, divertimento ma anche solidarietà con il Corno Regismondo sempre nel cuore”

LECCO – Il Gruppo I Beck, che riunisce appassionati di montagna, compie 20 anni. Per festeggiare degnamente l’importante traguardo è stata organizzata una grande festa al Monte Tesoro nella giornata di sabato 28 settembre.

Il gruppo guidato dal vulcanico Gianmario Maver nacque nell’ormai lontano 2004: “Stavamo partecipando a un campeggio estivo dell’Uoei Lecco quando pensammo di dar vita a un nostro gruppo – racconta Maver -. Con molto semplicità pensammo di dedicare il nostro tempo libero alla montagna ma non solo”.

Il gruppo è sempre stato contraddistinto da una grande allegria: “Abbiamo organizzato tante serate perché il nostro motto è sempre stato ‘non solo montagna’ – continua Maver -. Piano piano, negli anni, abbiamo organizzato molteplici iniziative, spesso a scopo benefico, collaborando con altre realtà del territorio”.

Luogo del cuore per il gruppo è sicuramente il Corno Regismondo sul Monte San Martino, sopra Lecco: “Nel 2017, dopo 10 anni di lavoro, abbiamo inaugurato il sentiero che porta al Corno Regismondo, un posto davvero splendido, con una vista spettacolare sul lago e sulla nostra città – racconta -. Come gruppo abbiamo anche collaborato alla realizzazione del Crocione del San Martino“.

Le feste del Gruppo I Beck hanno sempre guardato alla solidarietà: “Fra le tante iniziative promosse da noi o a cui abbiamo collaborato, mi piace citare quelle di aiuto al popolo nepalese colpito da un terribile terremoto nel 2015. Abbiamo raccolto vestiario e donato circa 3000 Euro per la costruzione di una scuola nel paese di Dawa, un nostro consigliere e amico. A tal proposito voglio ringraziare i dieci consiglieri e le donne del gruppo, senza di loro nulla di ciò che facciamo sarebbe possibile”.

Il Gruppo I Beck non si è mai tirato indietro, dando supporto a tutte le associazioni del territorio che lo hanno chiesto. Per questo motivo la festa di sabato 28 settembre, inizio ore 12, è aperta a tutti gli amici: “Abbiamo organizzato un pranzo al Rifugio Monte Tesoro, un grazie agli Alpini di Carenno nella persona del capogruppo Mirco Bussolati per averci concesso la struttura. Non mancheranno sorprese e divertimento, l’unico obbligo è il dress code: è indispensabile indossare la maglia verde dei Beck”.

Gianmario Maver, nei mesi scorsi, ha intagliato nel legno il simbolo dei Beck e lo ha posizionato al Regismondo dopo che qualcuno l’aveva rubato ormai due anni fa: “Dopo questi primi 20 anni continueremo a frequentare la montagna sempre con il sorriso sulle labbra. Soprattutto continueremo a tenere puliti la cima e il sentiero del Regismondo. Il gruppo è aperto a tutti, cerchiamo sempre volontari che possono aiutarci”.