Lecco. Le modifiche alla viabilità da lunedì 7 agosto

Mercoledì 9 agosto il cambio di viabilità per consentire l’allestimento del mercato

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana in città a Lecco, si segnalano in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 8 agosto nelle aree di via Montegrappa/salita dei Bravi, via Cantarelli, piazza delle Nazioni, via Airoldi e Muzzi, viale Dante, via Isola Villatico, via Bainsizza, via Buozzi e via Montebello.

Si comunicano inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana: