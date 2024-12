I cantieri in città e le modifiche alla viabilità per la prossima settimana

Attenzione alla viabilità a Lecco

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana:

via CANTARELLI, altezza intersezione con via Rosselli, divieto di transito; in via Pascoli, direzione da via Cantarelli verso via Don Pozzi, inversione senso unico; in via Rosselli, tratto compreso tra le vie Don Pozzi e Cantarelli, revoca senso unico e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h; in via Cantarelli, tratto compreso tra via Pascoli e il civico 9 e tratto compreso tra il civico 18 e via Ponte Alimasco, revoca senso unico e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h, per intervento sulla rete gas, dalle 9 alle 18.30 del 19 dicembre;

via BELFIORE, tratto compreso da via dell’Eremo a via Risorgimento, divieto di transito; via LAMARMORA, tratto compreso tra via Montelungo a via Belfiore, divieto di transito; per un intervento di asfaltatura dalle 20 alle 5 dal 16 dicembre al 20 dicembre;

via VALSASSINA, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete della BT dal 16 al 17 dicembre;

VARIE: Parziali/longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di ripristino della sede stradale dal 16 al 21 dicembre, nelle seguenti vie:

via TURBADA, via CALATAFIMI, piazza MANZONI, piazza MAZZINI, via GOITO e via ARIOSTO;

via ASPROMONTE, tratto da via Caprera a via Trieste istituito divieto di transito, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale; nel tratto da via Costituzione e via Caprera, sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra viale Costituzione e via Caprera, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da viale Costituzione, istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, intersezione con via Costituzione istituzione di “Stop”, obbligo di svolta a destra, per la costruzione rete di teleriscaldamento tratto da via Caprera a via Trieste, dalle 9 del 16 dicembre 2024 alle 18 del 30 gennaio 2025

VIA CAPRERA, nel tratto da via Leonardo da Vinci e via Aspromonte, sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e via Aspromonte, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via Leonardo da Vinci, istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, intersezione con via Leonardo da Vinci istituzione di “Stop”, obbligo di svolta a destra; tratto da civico 15 e va Aspromonte, nell’intersezione con via Aspromonte obbligo di svolta a destra, dalle 9 del 16 dicembre alle 18 del 30 gennaio 2025;

via ROSSINI, altezza civico 10/B, divieto di transito per un intervento di riparazione perdita idrica dalle 8 alle 18 del giorno 19 dicembre;

via VOLTA, restringimento regolamentato tramite movieri, per lavori di ripristino provvisorio pavimentazione in data 16 dicembre;

VARIE: restringimenti della sede stradale per lavori di ripristino definitivo della sede stradale dal 16 al 21 dicembre, nelle seguenti vie: via BAINSIZZA civico 24, corso MATTEOTTI civ. 58-30-41 e tratto compreso tra i civ. 19-13, via BALICCO civico 47, via CALDONE civ. 57 e tratto compreso tra i civ. 46-48, via PAPA GIOVANNI XXIII civico 22, via PASUBIO civico 15, via FIUMICELLA civico 29;

via BONAITI, altezza civico 1, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica in data 17 dicembre;

corso MONTE ORTIGARA, altezza civico 25, istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione perdita idrica in data 16 dicembre;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, altezza civico 41, istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione perdita idrica in data 18 dicembre;

corso MONTE ORTIGARA, altezza civico 2, istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione perdita idrica in data 19 dicembre;

via APPIANI altezza civico 4, restringimento per lavori di realizzazione nuovo tratto di marciapiede dal 16 al 20 dicembre;

corso GIACOMO MATTEOTTI, tratto compreso tra via Agliati e via alle Villette, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico, limite massimo di velocità 30 Km/h sul tratto interessato dai lavori, dalle 20 alle 6 dei giorni dal 16 al 20 dicembre;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, altezza civico 27, istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per sostituzione chiusini rete idrica dal 16 al 18 dicembre;

corso MONTE SAN GABRIELE, altezza civico 62, istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per sostituzione chiusini rete idrica dal 16 al 18 dicembre;

piazza STAZIONE e via MARESCIALLO FRANCESCO CENTRONE, sospensione del transito pedonale in via Maresciallo Francesco Centrone e occupazione stallo di sosta bus in piazza Stazione altezza intersezione con via Maresciallo Francesco Centrone per occupazione suolo pubblico, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 dei giorni dal 16 dicembre 2024 al 20 dicembre.

Vi segnaliamo inoltre che:

in occasione del Presepe Vivente che si terrà domenica 22 dicembre, organizzato dalla Parrocchia S.S. Pietro e Paolo (Laorca) è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza S.S. Pietro e Paolo dalle 10 alle 22. Il provvedimento viabilistico è disponibile a questo collegamento;

in occasione del corteo-fiaccolata “Stop al genocidio”, organizzata da “Coordinamento lecchese stop al genocidio”, che si terrà domenica 22 dicembre dalle 17 alle 21, sarà istituito il divieto di transito in piazza Cermenati, Lungolario Isonzo, viale Costituzione, piazza Manzoni, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz, via Cavour, piazza Garibaldi, via Roma, piazza XX Settembre (con arrivo in piazza Cermenati), limitatamente al tempo strettamente necessario al transito del corteo. Il provvedimento viabilistico è disponibile a questo collegamento.