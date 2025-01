I dipendenti del Comune di Lecco a lezione di mobilità sostenibile

‘Come funzionano davvero auto ibride ed elettriche’

L’assessore Zuffi: “Insieme possiamo essere promotori del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini”

LECCO – Questa settimana, per i dipendenti del Comune di Lecco si è tenuto il corso teorico “Come funzionano davvero auto ibride ed elettriche” a cui è seguito il corso pratico di guida di differenti veicoli, tenuti a titolo gratuito da formatori e istruttori dall’associazione Ecoverso Academy.

Il Comune di Lecco, prima Pubblica Amministrazione ad aver promosso internamente corsi dedicati alle auto ibride ed elettriche, ha avviato questa iniziativa nell’ambito del progetto “Home to Work”, che mira a incentivare anche tra i dipendenti dell’ente una mobilità di tipo sostenibile negli spostamenti quotidiani tra la propria abitazione e il luogo di lavoro.

Oltre trenta i partecipanti, che hanno potuto approcciarsi alle varie tecnologie ibride e comprendere costi, sistemi di ricarica e diversi aspetti tecnici sottesi ai veicoli elettrici.

“La sfida della mobilità sostenibile passa attraverso un concreto cambiamento degli stili di vita a favore di un approccio diverso alle scelte della vita quotidiana – dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi -. Ma per scegliere con consapevolezza devo conoscere e sperimentare le alternative possibili. Ringrazio gli uffici tecnici e i dipendenti del Comune che hanno accettato questa sfida e si sono messi in gioco in merito ai temi della mobilità legati agli spostamenti casa-lavoro. Insieme possiamo essere promotori del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.”

Il progetto “Home to Work” prosegue la sua azione con il tracciamento degli spostamenti casa-lavoro attraverso l’app Play&Go e, nei mesi successivi, con l’attribuzione di incentivi, messi a disposizione gratuitamente dai sostenitori del progetto, rivolti ai dipendenti virtuosi.