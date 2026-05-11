“I giocattoli che raccontano”, bambini e riuso verso l’inaugurazione del nuovo Centro del Riuso di Lecco

Venerdì 15 maggio l’apertura ufficiale degli spazi di via Nino Castelli nel quartiere di San Giovanni

L’iniziativa promossa da Laorca Lab e Gli Amici di Pedro ha coinvolto famiglie e comunità sui temi del riuso, della sostenibilità e dell’economia circolare

LECCO – Sarà inaugurata venerdì 15 maggio alle ore 16 la nuova sede del Centro del Riuso di Lecco, che si trasferirà in via Nino Castelli 2, nel quartiere di San Giovanni. Un nuovo spazio condiviso dedicato ai temi dell’economia circolare, della sostenibilità e del recupero, promosso dal CSV Lecco Monza e Sondrio insieme alla Cooperativa Paso.

Ad anticipare simbolicamente l’apertura della nuova sede è stato nel fine settimana l’evento “I giocattoli che raccontano”, promosso da Laorca Lab e dall’associazione Gli Amici di Pedro nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Lecco, organizzato da R-Evolution APS in collaborazione con Officina Badoni.

L’iniziativa ha coinvolto bambini e famiglie in un pomeriggio dedicato alla creatività e al riuso, con un laboratorio per la Festa della Mamma realizzato utilizzando ritagli di giornale e materiali di recupero per creare piccole bag artigianali. A seguire, i partecipanti hanno preso parte a una merenda organizzata grazie alla rete lecchese Save the Food.

“Abbiamo aderito con entusiasmo al Festival dello Sviluppo Sostenibile perché rispecchia profondamente il mandato della Casa di Quartiere”, spiegano da Laorca Lab. “Da anni lavoriamo sul recupero delle eccedenze alimentari e industriali e siamo molto attenti ai temi ambientali, ma soprattutto ci interessa coinvolgere bambini e giovani in esperienze di gioco creativo e di scambio lontane dalle logiche competitive”.

La Casa di Quartiere di Laorca porta avanti da cinque anni laboratori creativi mensili per bambini e momenti conviviali aperti alla comunità, sviluppando percorsi che intrecciano educazione, sostenibilità e aggregazione. Tra le attività ospitate vi è anche lo sportello psicologico “10-14”, dedicato alla prevenzione del disagio nella fascia della preadolescenza.

Nel tempo si è consolidata anche la collaborazione con Gli Amici di Pedro, associazione attiva sul territorio in progetti di solidarietà, inclusione e riuso. Tra le iniziative sviluppate negli anni vi sono la raccolta e redistribuzione di giochi usati per famiglie in difficoltà, laboratori creativi con materiali di recupero e percorsi legati ai Patti di Comunità e di Cura promossi dal Comune di Lecco.

“In passato abbiamo collaborato per recuperare e sistemare giochi e puzzle, coinvolgendo persone con disturbo dello spettro autistico in attività che valorizzano le loro competenze e capacità”, spiegano i promotori.

L’inaugurazione del 15 maggio segnerà l’avvio di una nuova fase per il Centro del Riuso, che lascerà gli spazi di via Ponchielli 28A per diventare una vera e propria casa condivisa delle associazioni lecchesi impegnate nei temi dell’economia circolare, del recupero alimentare, del riuso tessile e della rigenerazione di giochi e dispositivi elettronici.

Il nuovo Centro sarà pensato non soltanto come spazio operativo, ma anche come luogo di incontro tra associazioni, volontari e nuove generazioni. Proprio questo, sottolineano gli organizzatori, rappresenta uno dei principali valori del Festival dello Sviluppo Sostenibile: creare nuove connessioni territoriali e rafforzare le reti di prossimità già esistenti.

“È importante che il volontariato tradizionale possa contaminarsi con le energie delle nuove generazioni”, concludono. “Il Festival sta creando connessioni nuove tra associazioni e giovani che scelgono di impegnarsi gratuitamente per il territorio. È uno scambio prezioso che rafforza il senso di comunità e rende queste esperienze ancora più vive e sostenibili”.