“I giovedì della rassegna”: in 200 per la prima serata dedicata all’orientamento scolastico

Un percorso promosso dalla Provincia di Lecco per accompagnare studenti e famiglie nella scelta scolastica

Prossime tappe: 9 ottobre a Barzio, 30 ottobre a Merate, 6 novembre a Colico

LECCO – Grande successo per la serata inaugurale del ciclo I giovedì della rassegna, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Lecco e dedicata all’orientamento scolastico. Lo scorso 25 settembre la sala Don Ticozzi ha ospitato oltre 220 partecipanti, tra studenti delle scuole secondarie di primo grado e genitori, confermando quanto sia avvertita l’esigenza di un sostegno concreto in un momento cruciale come la scelta del percorso di studi.

L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e con l’Istituto “Falcone Borsellino”, scuola polo per l’orientamento, si conferma come una pratica consolidata ed efficace sul territorio. Il suo obiettivo è offrire a studenti e famiglie strumenti utili per compiere una scelta scolastica serena e consapevole.

Ad aprire la serata i saluti istituzionali del consigliere provinciale all’Istruzione, Antonio Leonardo Pasquini, che ha sottolineato l’importanza di accompagnare e sostenere le famiglie in questo delicato percorso di scelta.

Al tavolo dei relatori, chiamati ad approfondire i temi centrali dell’orientamento, sono intervenuti: Antonella Cassinelli, pedagogista ed esperta in orientamento scolastico; Raffaele Cesana, funzionario dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e referente per l’orientamento; Francesca Dotti, direttrice del Centro di formazione professionale Fondazione Clerici di Lecco; Fabio Dadati, imprenditore lecchese attivo nel settore alberghiero e dell’alta ristorazione; Matteo Sironi, responsabile dei servizi Lavoro e centri per l’impiego della Provincia di Lecco; e Marta Crimella, responsabile del Collocamento disabili e fasce deboli della stessa Provincia.

La serata si è chiusa con un momento di dialogo e confronto tra i relatori e i genitori presenti in sala.

Il ciclo di incontri proseguirà sul territorio provinciale per raggiungere in modo capillare tutte le famiglie interessate, con le tappe del 9 ottobre a Barzio, del 30 ottobre a Merate e del 6 novembre a Colico.