I Maestri del Lavoro di Como e Lecco premiano 15 brillanti studenti

La cerimonia questa mattina in Camera di Commercio

LECCO – Nel salone della Camera di Commercio di Como e Lecco si è svolta questa mattina la premiazione degli studenti che avendo partecipato alle testimonianze formative dei Maestri/e del Lavoro del consolato nel corso dell’anno scolastico 2024/25 hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso G. Malinverno e sono risultati vincitori.

Il Prof. Maurizio Ieria vice direttore dell’ufficio Scolastico Territoriale di Como, il professor Raffaele Cesana vice direttore dell’ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, il Dr. Mattia Micheli, vice presidente della provincia di Lecco, e Mauro Piazza consigliere e sottosegretario della giunta della regione Lombardia hanno accolto i presenti compiacendosi dei successi scolastici dei premiati, dell’importanza dell’impegno e del valore personale, sociale ed etico del lavoro come momento di identificazione e auto realizzazione.

Il console dei Maestri del Lavoro Silvio Ghislanzoni ha ringraziato i 15 MdL testimonial che nell’anno si sono impegnati a regalare agli studenti i loro spaccati di sapienza, disponibilità e attaccamento all’impegno. Ha continuato con dati disponibili a quantificare gli sforzi fatti e i risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.

Poi si è passati alla applaudita consegna delle benemerenze e degli incentivi agli studenti con curricula superlativi: Violante Gervasoni della scuola Media E. Fermi di Barzanò; Eva Fumagalli della scuola Media E. Fermi di Cassago; Davide Fumagalli dell’istituto Jean Monnet di Mariano Comense; Elia Riva del liceo Vittorio Bachelet di Oggiono; Jordan Papini dell’istituto P.A. Fiocchi di Lecco; Aurora Dalla Libera della scuola Media Don Bosco di Costamasnaga; Caterina Merlo dell’istituto P. Carcano, Setificio di Como; Sara Galbusera dell’istituto G.D. Romagnosi di Erba e Longone al Segrino; Andrea Carlo Ferd. Pessina dell’istituto G. Dell’Amore di Vertemate con Minoprio; Filippo Tagliabue dell’intituto Cardinal Ferrari di Cantù; Loris Civati del CFPA alberghiero di Casargo; Fabio Lessi dell’istituto Magistri Cumacini di Como; Martina Mandelli dell’istituto liceo Medardo Rosso -Bovara di Lecco; Maria Teresa Benzoni dell’istituto Caio Plinio, Secondo di Como; Leonhard Metzger dell’istituto CIAS di Como.

I premiati sono saliti sul palco con i loro professori e direttori scolastici per ritirare le benemerenze e fare le foto di rito tra gli applausi dei presenti.

Sono quindi stati presentati i nuovi maestri del lavoro nominati nel 2025: Raffaele Cantù di Valmadrera della Alstom Ferroviaria; Carlo Colnago di Paderno d’Adda della A2A Services and Real Estate; Elena Corti di Castello Brianza della RxPack; Guglielmo Eugenio Vavassori di Calolziocorte

Tutti avevano aderito in precedenza a divenire membri del team di testimonianza formativa: “Vi ringrazio e vi saluto – ha concluso il console Ghislanzoni – con l’impegno e la promessa di rivedere presto i responsabili delle scuole per formulare i piani di testimonianza per il futuro e riuscire ad espandere l’esperienza e la sapienza dei MdL in ulteriori scuole”.