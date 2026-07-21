I maleducati della montagna colpiscono ancora, nel mirino il bivacco del Magnodeno

Salgono sul tetto della struttura in infradito per fare qualche selfie e godersi il panorama

La bravata immortalata dalle telecamere. Uno di loro, sul tetto, ha fatto anche i propri bisogni

LECCO – Sono passate soltanto poche ore dallo spregevole gesto di alcuni maleducati che hanno imbrattato il Bivacco Ferrario in cima alla Grignetta, che le nostre montagne devono fare i conti con una nuova bravata che denota, ancora una volta, una totale mancanza di rispetto.

A denunciare l’accaduto, non senza amarezza, è stato il Gruppo Alpini Monte Magnodeno che con costanza e passione si prende cura del bivacco in cima all’omonima montagna I fatti, documentati dalle immagini del circuito di videosorveglianza, risalgono alle ore 21 di lunedì 20 luglio quando un gruppo di giovani ha pensato bene di salire in infradito sul tetto del bivacco per scattare selfie, sdraiarsi per ammirare il tramonto e… fare i propri bisogni.

“Non si tratta di una bravata da raccontare, ma è semplicemente irresponsabile – hanno commentato dal Gruppo Alpini Monte Magnodeno -. I bivacchi sono strutture d’emergenza d’alta quota, non stabilimenti balneari. Una lamiera scivolosa, una calzatura inadatta e un briciolo di disattenzione bastano a trasformare un pomeriggio di relax in una tragedia elicottero-trasportata”.

Le immagini raccontano di una totale mancanza di rispetto e igiene: “Il bivacco è una struttura d’emergenza, un rifugio vitale per gli escursionisti. Imbrattarlo con i propri bisogni fisiologici, dimostra un totale disprezzo per la comunità e per chi fatica a mantenere questi luoghi puliti e accoglienti. Come se non bastasse, questo episodio segue la scia di chi ha già imbrattato e vandalizzato un’altra struttura simile, come il bivacco Ferrario“.

Il quadro che ne emerge è desolante: “Una totale mancanza di rispetto per la montagna, per il lavoro dei volontari che mantengono questi rifugi e per la propria stessa vita. La montagna accoglie tutti, ma esige rispetto. Chi scambia un presidio di sicurezza alpino per una terrazza di un locale in spiaggia non ha capito nulla dello spirito della quota e, purtroppo, sta solo cercando il modo più stupido per farsi del male. La montagna accoglie tutti, ma non perdona la stupidità. Il rispetto per le strutture e la prudenza per la propria pelle dovrebbero essere la base prima ancora di allacciarsi gli scarponi o, come in questo caso, di infilarsi le infradito”.

Il Gruppo Alpini Monte Magnodeno, però, esprime una speranza finale: Ci auguriamo che questi ragazzi capiscano l’errore prima che la loro superficialità provochi una vera disgrazia”.