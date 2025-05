I piccoli della scuola “Gli Aquiloni” di Lecco trionfano al concorso “L’acqua fa scuola”

Secondo posto nella classifica generale e primi in città: premiati i bambini per il loro impegno nella salvaguardia dell’acqua

LECCO – Un bel traguardo per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia “Gli Aquiloni” di Lecco, che hanno partecipato con entusiasmo e creatività al concorso “L’acqua fa scuola”, promosso da Lario Reti Holding e Ufficio d’Ambito della provincia di Lecco, nell’ambito della sezione dedicata all’infanzia “Direzione Futuro”.

Il progetto, che ha anche visto i piccoli alunni impegnati in un laboratorio attivo per scoprire le caratteristiche dell’acqua, riflettere sul suo valore e imparare come proteggerla, ha riscosso grande successo. La scuola si è aggiudicata il secondo posto nella classifica generale e ha conquistato il primo posto tra le scuole dell’infanzia della città di Lecco, ricevendo un buono da 350 euro.

Questa mattina, martedì, nella sede della scuola, si è svolta la cerimonia di premiazione: a consegnare il riconoscimento sono stati il presidente dell’ATO della provincia di Lecco e il responsabile della comunicazione di Lario Reti Holding. Un momento emozionante, che ha riempito d’orgoglio bambini, insegnanti ma anche le famiglie.

“Siamo molto felici e soddisfatte – raccontano le insegnanti – i bambini hanno partecipato con entusiasmo e hanno dimostrato grande sensibilità verso un tema così importante. È un riconoscimento che ci motiva a continuare su questa strada”. Un bellissimo esempio di come anche i più piccoli possano essere protagonisti di un futuro sostenibile.