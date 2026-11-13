IA e solidarietà: serata col Lions Club Lecco San Nicolò per guardare al futuro e aiutare i bambini del Malawi

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Cena di service dedicata al progetto “Una luce per il Malawi”, iniziativa solidale a sostegno della Fondazione Sunchild ETS

LECCO – Cena di service, giovedì 12 novembre all’hotel Nuovo di Garlate, dedicata al progetto “Una luce per il Malawi”, iniziativa solidale a sostegno della Fondazione Sunchild ETS. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di condivisione e sensibilizzazione, confermando l’impegno del Lions Club Lecco San Nicolò nel promuovere iniziative concrete a favore della comunità e di chi si trova in situazioni di maggiore fragilità.

Ospite d’eccezione della serata è stato il Prof. Ing. Cesare Alippi, lecchese, scienziato di fama internazionale, Direttore scientifico dell’IDSIA e docente presso l’Università della Svizzera italiana e il Politecnico di Milano.

Il professore ha accompagnato i presenti in un interessante e approfondito viaggio nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, tema oggi più che mai attuale e destinato a incidere profondamente sul nostro futuro. Con grande competenza e capacità divulgativa, Alippi ha saputo offrire una panoramica ampia ed esaustiva, illustrando non soltanto le potenzialità di questa tecnologia, ma anche le sue implicazioni nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro, nella ricerca e nella società. Un intervento ricco di spunti di riflessione, capace di rendere comprensibile anche ai non addetti ai lavori una materia tanto complessa quanto vicina alla nostra realtà.

La serata ha avuto soprattutto un importante obiettivo solidale: sostenere la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso una casa di accoglienza per bambini vulnerabili in Malawi, progetto promosso dalla Fondazione Sunchild ETS. Un intervento concreto che consentirà di garantire illuminazione, maggiore sicurezza e nuove opportunità di studio e formazione ai piccoli ospiti della struttura. Perché accendere il futuro significa anche offrire nuove opportunità.