Ideaimpresa 2025, il Badoni protagonista con una sedia a rotelle innovativa e sostenibile

LECCO – Presso la sede di ComoNext a Lomazzo (CO), centro ormai noto a livello nazionale per il suo importante ruolo di incubatore di startup, giovedì 29 maggio, si sono tenute le premiazioni della XVI edizione del concorso Premio Innovazione Ideaimpresa, organizzato dalla Camera di Commercio di Como e Lecco, e rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori che fanno capo alle due province.

La competizione ha visto la partecipazione di ben 21 squadre, coinvolgendo più di 109 ragazzi, e tra questi l’Istituto Badoni con la classe 5^C indirizzo Telecomunicazioni, l’unico a rappresentare la nostra città. Una presenza dignitosa e sicuramente in sintonia con le conoscenze, abilità e competenze maturate in classe, apprese anche grazie alla sapiente guida del loro docente, Prof. Livio Cattaneo, e che hanno permesso alla classe di ottenere una posizione da podio e non solo.

L’iniziativa della Camera di Commercio, che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle soft skills legate al mondo del lavoro, ha avuto come titolo “Be Inclusive”, comprendendo un vasto orizzonte di declinazioni, che potevano spaziare dall’economia alla cultura, fino alla vita sociale, in virtù proprio del desiderio di trovare un’applicazione pratica e fattibile, all’interno di un contesto sempre più difficile, dove ciascuno è chiamato a essere “cittadino consapevole e responsabile”.

La partecipazione era legata a un percorso di formazione, svolto in presenza, suddiviso in due parti: una rivolta a tutti i partecipanti e una riservata ai singoli gruppi. I progetti presentati sono stati pensati, sviluppati e realizzati dai ragazzi del Badoni durante questo anno scolastico, offrendo così la possibilità di concretizzare e impiegare non solo le loro conoscenze di carattere tecnico, ma anche quelle maturate nell’ambito delle attività di Educazione civica promosse dalla scuola, che sa unire la preparazione tecnica, la professionalità e le competenze, con la formazione umana degli studenti, nella piena consapevolezza del ruolo che questa istituzione è chiamata a svolgere nella formazione di futuri adulti, pronti e preparati per rispondere in modo responsabile alle sfide della vita.

Gli allievi della 5^C Tele, divisi in due gruppi, hanno presentato rispettivamente 2 progetti diversi

“Wheel be inclusive – NeoMove” è il progetto vincitore del 3° premio del concorso IdeaImpresa 2025 – BE INCLUSIVE e anche del premio “NUOVO DI NUOVO” – SEAM ENGINEERING

NeoMove consiste in una sedia a rotelle innovativa e sostenibile, capace di garantire autonomia e indipendenza a chiunque ne abbia bisogno. Questa la presentazione dei ragazzi: “Il nostro progetto abbraccia la tecnologia e l’ecologia per affrontare le sfide della mobilità inclusiva, gettando le basi di un futuro migliore per tutti. NeoMove può essere pilotata tramite un’applicazione sul telefono, ed è in grado di ritornare alla stazione di ricarica in modo autonomo. I nostri obiettivi principali sono la sostenibilità, l’inclusività e l’accessibilità. Crediamo fermamente che un mondo più giusto e sostenibile sia possibile, ed è per questo che lavoriamo con passione per offrire strumenti che promuovano l’indipendenza e l’equità per tutte le persone, indipendentemente dalle loro esigenze o capacità. Siamo motivati dalla convinzione che ogni individuo meriti la possibilità di muoversi liberamente e vivere con dignità” (https://wheelbeinclusive-eb176.web.app/).

Il secondo progetto dal nome “Hydro Station” è stato il vincitore del premio “Creattività Moretti” del Rotary Club International.

Il progetto consiste in una turbina ibrida, idroelettrica, eolica e fotovoltaica, che sfrutta i numerosi corsi d’acqua del nostro territorio per generare energia, e distribuirla in primis alla CERS (Comunità, Energetica, Rinnovabile e Solidale – per sostenere le famiglie con bisogno) di Lecco e alle stazioni di ricarica per dispositivi elettronici e mezzi di trasporto elettrici. Inoltre è in grado di monitorare lo stato di salute dei fiumi tramite dei sensori ambientali, rilevando dati come l’altezza del fiume, la forza della corrente e la salinità dell’acqua, e di ripulirli tramite una coclea da rifiuti e rami, prevenendo possibili esondazioni. Sicuramente un progetto inclusivo, in quanto è prevista la collaborazione con cooperative locali per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità nella manutenzione, l’installazione di defibrillatori (DAE) per la sicurezza e la salute dei cittadini e viene offerta un’esperienza educativa, con giochi interattivi per bambini e un fumetto originale disponibile sul sito (https://hydroindustries.dev/).