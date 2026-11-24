L’accordo finanzierà opere pubbliche, prevenzione del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza delle strade provinciali

Piazza: “Vogliamo che le risorse generate dalle grandi derivazioni idroelettriche diventino anche un’opportunità di crescita e sviluppo per i territori che ospitano questi impianti”

LECCO – Oltre 1,27 milioni di euro per finanziare interventi pubblici, migliorare la sicurezza delle infrastrutture e contrastare il dissesto idrogeologico. È quanto Regione Lombardia ha destinato alla Provincia di Lecco attraverso le risorse derivanti dai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione che disciplina l’utilizzo dei fondi, comprendendo anche le quote dei canoni aggiuntivi ricognitori del 2025 e gli arretrati degli anni precedenti.

L’importo complessivo ammonta a 1.273.471,67 euro. Le risorse saranno impiegate per opere pubbliche legate soprattutto alla difesa del suolo e alla manutenzione e messa in sicurezza della viabilità provinciale. La definizione degli interventi avverrà attraverso un confronto tra Regione, Provincia ed enti locali interessati, chiamati a individuare le priorità in base alle necessità del territorio.

A illustrare il provvedimento è il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che sottolinea l’importanza di far ricadere sui territori parte delle risorse generate dagli impianti idroelettrici. “Si tratta di un risultato significativo per il nostro territorio. Con questo provvedimento mettiamo a disposizione della Provincia di Lecco oltre 1,27 milioni di euro da investire in opere a beneficio delle comunità locali. Vogliamo che le risorse generate dalle grandi derivazioni idroelettriche diventino anche un’opportunità di crescita e sviluppo per i territori che ospitano questi impianti. È importante che una parte di questa ricchezza ritorni alle comunità, contribuendo a migliorare le infrastrutture, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini”.

Nel dettaglio, lo stanziamento si compone di tre diverse voci: 446.393,33 euro provenienti dai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche relativi al 2025, 156.595,84 euro dai canoni aggiuntivi dello stesso anno e 670.482,50 euro dai canoni arretrati riferiti al periodo 2021-2025. È proprio quest’ultima la quota più consistente del finanziamento.

Le risorse potranno sostenere interventi concreti sulla rete infrastrutturale e sulla tutela del territorio. “Penso in particolare alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla difesa del suolo e alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali. Sono ambiti particolarmente importanti per il Lecchese, un territorio che, per le sue caratteristiche, richiede attenzione e investimenti costanti”, aggiunge Piazza.

Il sottosegretario evidenzia anche il valore della collaborazione istituzionale che ha portato all’approvazione della convenzione, ringraziando l’assessore regionale Massimo Sertori per il lavoro svolto e il sostegno al provvedimento. “La collaborazione tra Regione, Provincia e Comuni è fondamentale per individuare le priorità e dare risposte concrete alle esigenze delle nostre comunità, dalla sicurezza del territorio alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile”.

L’obiettivo, conclude Piazza, è fare in modo che lo stanziamento si traduca in opere effettivamente realizzate: “Come Regione Lombardia continueremo a lavorare al fianco della Provincia e dei Comuni affinché le risorse disponibili si traducano in interventi concreti. Investire sui territori significa prendersi cura delle comunità, migliorare la sicurezza e costruire le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo del Lecchese”.