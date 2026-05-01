Il 9 maggio torna “Montessori in Fiore” tra serre, laboratori e solidarietà

Al Centro di Formazione Professionale Consolida visite alle serre, laboratori e iniziative solidali In programma anche #FioreSospeso a sostegno del progetto RI-CIRCOLI per il welfare nei rioni di Rancio, Germanedo e Pescarenico

LECCO – Una scuola aperta alla città, tra formazione, creatività e solidarietà. Torna a Lecco “Montessori in Fiore”, l’appuntamento primaverile promosso dal Centro di Formazione Professionale Consolida nella sede di via Montessori 20.

L’iniziativa è in programma sabato 9 maggio, dalle ore 14 alle 18, e si propone come un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza per conoscere da vicino le attività formative della scuola e condividere esperienze.

Durante il pomeriggio sarà possibile visitare le serre didattiche del Corso Agricolo e scegliere fiori e piante stagionali coltivati dagli studenti, insieme ai manufatti artigianali realizzati nei corsi di Grafica e Grafica PPD. Spazio anche ai più piccoli, con laboratori creativi condotti dagli studenti.

Tra le iniziative torna anche #FioreSospeso, che permetterà ai visitatori di donare un fiore a sostegno del progetto RI-CIRCOLI, dedicato alla promozione del welfare comunitario nei rioni di Rancio, Germanedo e Pescarenico, promosso dal Consorzio Consolida con il supporto del Comune di Lecco, dell’Ambito Territoriale e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

In prossimità della Festa della Mamma, l’evento rappresenta anche un’occasione per trovare un regalo originale e significativo.

“È un appuntamento che promuoviamo sempre con grande entusiasmo perché dà modo ai nostri allievi e insegnanti di incontrare la città, proponendo una scuola aperta, competente e accogliente – dichiara Andrea Sangalli, direttore CFP Consolida – Montessori in Fiore rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per rafforzare il legame con il territorio e per raccontare quanto sia ricca e solidale l’esperienza formativa dei nostri ragazzi. Sono infatti gli allievi i veri protagonisti della giornata: hanno investito molto nella preparazione di questo evento, che per loro è un momento importante di valorizzazione del percorso svolto durante l’anno formativo.”

L’evento si terrà anche in caso di pioggia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del CFP Consolida al numero 0341 493424 o all’indirizzo mail segreteria@cfpplecco.it.