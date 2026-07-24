Il CAI Lecco dopo gli atti vandalici al Bivacco Ferrario: “Grazie a chi si è mobilitato, ora serve un intervento coordinato”

Terminata la fase della mobilitazione spontanea, il CAI chiede ora di lasciare spazio a un intervento organizzato

LECCO – A una settimana dagli atti vandalici che hanno colpito il Bivacco Ferrario, sulla vetta della Grignetta, il CAI Lecco interviene con un messaggio di ringraziamento rivolto a tutti coloro che, spontaneamente, si sono mobilitati per cancellare le scritte comparse sullo storico manufatto.

Il bivacco, considerato uno dei simboli dell’alpinismo lecchese, è di proprietà della sezione del Club Alpino Italiano dal 1968 ed è da sempre affidato al Gruppo Ragni. L’episodio aveva suscitato profonda indignazione nel mondo della montagna e tra gli escursionisti, ma ha anche dato vita a una significativa risposta della comunità.

“Come fortunatamente succede ancora, quando sembra che degrado, disprezzo e ignoranza abbiano preso il sopravvento, una parte di comunità sana si risveglia”, sottolinea il CAI Lecco. “Con stupore e gratitudine abbiamo assistito nei giorni passati a una corsa alla vetta per cancellare dalla ‘navicella argentata’ quegli ignobili tratti neri.”

Un gesto che la sezione lecchese definisce prezioso e che rappresenta un segnale di attaccamento alla montagna e ai suoi simboli. “A chi ha agito in silenzio e a chi si è fatto avanti per poter fare la propria parte va il nostro ringraziamento più sincero; i più grati a voi sono certamente quegli uomini che 58 anni fa portarono a spalla ogni pezzo fino alla vetta”, prosegue la nota.

Terminata la fase della mobilitazione spontanea, il CAI chiede ora di lasciare spazio a un intervento organizzato. “L’obiettivo della nostra Sezione è stato fin da subito quello di non arrendersi al degrado; ora però è necessario che i gesti spontanei dei singoli si fermino per un’operazione coordinata e puntuale.”

L’associazione fa sapere che individuerà la soluzione più efficace per completare il ripristino del bivacco, eliminando le tracce di vandalismo ancora presenti. Contestualmente sarà avviata, dove possibile, anche la rimozione dei numerosi adesivi applicati negli anni sulla struttura.

“Quella degli adesivi è un’usanza ormai radicata, ma crediamo sia superabile”, spiegano dal CAI. “Le montagne si ricordano lo stesso del nostro passaggio.”

Il messaggio si conclude con un nuovo ringraziamento rivolto agli alpinisti, agli escursionisti e a tutti i cittadini che hanno dimostrato attenzione e rispetto per il patrimonio montano. Un invito a continuare a custodire e valorizzare “le nostre montagne, ultimi veri spazi di libertà”, affinché episodi come quello avvenuto al Bivacco Ferrario non si ripetano.