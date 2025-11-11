Il Cai Lecco fa appello ai suoi soci per la manutenzione dei sentieri

Sabato 15 novembre è in programma l’ultimo appuntamento autunnale

Attività di pulizia lungo il sentiero Rotary

LECCO – Sabato 15 novembre è in programma l’ultimo appuntamento autunnale promosso dalla commissione sentieri del Cai Lecco. Dopo i preziosi interventi svolti a fine settembre sulla “mulattiera degli stracchini” (Erna-Boazzo) e metà ottobre tra Val Calolden e Costa Adorna, continua il lavoro di manutenzione e valorizzazione delle rete escursionistica che circonda la città di Lecco su sentieri e mulattiere più o meno conosciuti.

L’invito o per meglio dire l’appello è nei confronti dei centinaia o per meglio dire migliaia (sono infatti oltre 3.400) soci della Sezione Cai di Lecco, che con le sottosezione Strada Storta, Ballabio e Barzio rappresenta una delle Sezioni più grandi e attive d’Italia.

Il piccolo, ma compatto gruppo della Commissione sentieri è sempre in cerca di nuove braccia e nuove menti, il lavoro delle manutenzioni nonché quello della segnaletica hanno bisogno di tante energie.

“Come sempre diciamo ‘ognuno per le forze e il tempo che ha’, perché i sentieri non si mantengono da soli, neanche quelli più frequentati come il Rotary. Proprio su questo tracciato, in preparazione della giornata di sabato, è in corso tra le giornate di lunedì e martedì, il taglio dei rovi e della vegetazione laterale che sta gradualmente occludendo il passaggio”.

Programma

Ritrovo ore 8.00 presso ingresso Unicalce di Maggianico (Via alle Fornaci 11) e organizzazione squadre per salita in auto.

Ore 13 circa, pranzo finale “giornate di manutenzioni” presso Rifugio Camposecco (a carico dell’organizzazione).

Dopo pranzo rientro a Maggianico

Si raccomandano guanti da lavoro, abbigliamento e calzature idonee. Attrezzi forniti dall’Organizzazione. Attività aperta ai soli soci Cai per motivi assicurativi. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 13 novembre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7WiJsF7WbjU6Epuc61k7AezunIHD_B3zQxANnCrTV17umQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Per maggiori informazioni: sentieri@cai.lecco.it.