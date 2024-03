Il Cai Lecco presenta il riallestimento del Museo dell’Alpinismo lecchese

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° di fondazione

“Il racconto ordinato di alcune storie, ricordando le origini del Cai Lecco”

LECCO – Il Cai Lecco “Riccardo Cassin”, nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 150 anni di fondazione, presenta il riallestimento del Museo dell’Alpinismo Lecchese, situato al terzo piano del Palazzo delle Paure di piazza XX Settembre e riprende il filo dai primi anni ‘90, quando iniziò a formarsi una collezione di documenti e di oggetti donati alla Sezione da alpinisti del territorio o dai loro famigliari.

L’obiettivo è chiaro: trasmettere pezzi di memoria di una comunità fortemente identificata con la montagna, attraverso oggetti e materiali legati a esperienze e momenti storici significativi, documentando nel contempo anche l’evoluzione delle attrezzature utilizzate nell’alpinismo moderno. I cimeli esposti costituiscono indubbiamente un valore aggiunto che tocca la sfera delle emozioni ed esprime anche un attaccamento affettivo alla sezione.

Al di là di ogni discorso gli oggetti, grazie alla loro capacità evocativa integrata da immagini e brevi testi, offrono lo spunto per raccontare storie fatte di montagne, imprese, vicende e uomini (dai fondatori a Riccardo Cassin, Carlo Mauri, Miro Ferrari solo per citarne alcuni) che si intrecciano strettamente con quelle della città e del suo territorio. Un percorso in divenire iniziato alla Torre Viscontea e destinato ad arricchire con nuove narrazioni la storia dell’alpinismo lecchese, integrandosi con l’Osservatorio alpinistico e con i contenuti della sala virtuale.

L’appuntamento è per venerdì 5 aprile alle 18 a Palazzo delle Paure con l’evento “Il racconto ordinato di alcune storie, ricordando le origini del Cai Lecco”.