Il cardinale Angelo Bagnasco ai Piani Resinelli per la Messa dell’Assunta

L’appuntamento è venerdì 15 agosto alle 10.30 nella chiesa dei Piani Resinelli. Al termine della celebrazione è previsto l’incanto dei canestri
PIANI RESINELLI – Il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la Messa ai Piani Resinelli in occasione della Solennità dell’Assunta. L’appuntamento religioso vedrà la presenza di una delle figure più autorevoli dell’episcopato italiano degli ultimi decenni, chiamata a presiedere la celebrazione nella chiesa dei Resinelli.
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