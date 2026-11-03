Il caro carburanti pesa sul trasporto sociale: un aiuto da Fondazione Comunitaria e Impresa Girasole

70mila euro di contributi a sostegno delle associazioni

La fotografia del servizio: richieste in aumento, ma serve rinnovare il parco mezzi e incrementare il numero di volontari

LECCO – Fondazione Comunitaria del Lecchese e Impresa Sociale Girasole si sono fatte carico di dare un prima risposta alla richiesta di aiuto degli enti che svolgono il servizio di Trasporto Sociale in tutta la provincia di Lecco. Il caro carburanti, unito all’aumento dei costi di manutenzione e alle spese assicurative, ha rappresentato un colpo difficile da assorbire dalle associazioni di volontariato che, quotidianamente, svolgono un imponente lavoro su tutto il territorio.

Fondazione Comunitaria del Lecchese e Fondazione Cariplo hanno messo a disposizione per quest’anno 60 mila euro, ai quali si sono aggiunti 10 mila euro dall’Impresa Sociale Girasole (fondi che sono stati ripartiti sulla base dei chilometri percorsi nel 2025). Ma, forse più importante, è stata l’occasione per tracciare una fotografia generale del servizio di Trasporto Sociale e dell’impatto che ha sul territorio.

“Grazie alle associazioni per quello che fanno ogni giorno per rispondere a un bisogno sempre più pressante della popolazione e grazie all’Impresa Girasole che ha subito condiviso con noi questa sfida – ha detto Alberto Bonaiti, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese -. Un aspetto positivo di questa situazione è sicuramente che tutte queste associazioni hanno cominciato a percepirsi come rete e questo non può che fare bene al servizio”.

“Abbiamo deciso di partecipare anche perché ci è sembrato molto interessante l’approccio della Fondazione che ha colto l’occasione per portare avanti un approfondimento sul servizio – ha detto Virginio Brivio, presidente dell’Impresa Sociale Girasole -. Il Trasporto Sociale è un diritto che non può essere lasciato in un limbo e questo approfondimento permette di guardare a una razionalizzazione del servizio nell’accezione di ottimizzazione e ampliamento: si parte da una domanda per poi fare sistema piano piano. Infine penso che del Trasporto Sociale si debba occupare anche chi segue il trasporto pubblico perché il diritto alla mobilità si inserisce in un discorso di trasporto pubblico”.

I dati che fotografano il servizio di Trasporto Sociale in provincia

Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione, è entrato nel merito dell’indagine che ha coinvolto 19 enti che raggiungono ben 75 degli 84 comuni complessivi della provincia di Lecco (copertura dell’89,3%).

“Abbiamo deciso di occuparci del triennio 2023-2025 per capire la progressione o regressione del bisogno del servizio nella popolazione – ha detto -. Un primo dato molto interessante riguarda il numero di viaggi: oltre 256mila in tre anni con un incremento tra il 2023 e il 2025 del 18,1% (numeri destinati a aumentare). L’altro dato è quello dei chilometri percorsi dai 151 mezzi in servizio che è stato di 4.638.498 nel triennio. Proprio rispetto al parco mezzi (125 di proprietà delle associazioni e 26 in comodato uso) si fa pressante il problema dell’invecchiamento: più del 45% dei mezzi a disposizione ha più di 10 anni. Sempre rispetto al parco mezzi c’è il tema della transizione ecologica: attualmente il 58,9% è diesel, il 31,8% è alimentato a benzina, il 6% è elettrico e il 3,3% è ibrido”.

Un dato positivo è che 17 enti su 19 sono sostenuti dai comuni attraverso convenzioni: “Tra le sfide per il futuro c’è proprio il potenziamento e la stabilizzazione del rapporto con le amministrazioni comunali che, al momento, è fortemente disomogeneo – ha continuato Dell’Oro -. Altre sfide sui cui si giocherà l’efficacia del servizio sono il rinnovo progressivo dei mezzi e l’aumento dei volontari“.

Obiettivi importanti in un contesto in cui aumentano le richieste di trasporto sociale: “C’è un bisogno crescente da parte della popolazione fragile legato all’aumento dell’età media, alla cronicità e ai bisogni complessivi di assistenza – ha detto Dell’Oro -. A ciò si somma una minor disponibilità di famigliari e caregiver: si va in pensione sempre più tardi e con carichi famigliari già importanti e questo riduce la rete di supporto parentale. Altro aspetto da tenere in considerazione è la distribuzione delle strutture sanitarie sul territorio con una frammentazione della risposta sanitaria“.

Il quadro, infine, si completa con una sostenibilità messa a dura prova dall’incremento del costo del carburante, che incide direttamente sui bilanci degli enti, e dall’incidenza delle spese di manutenzione e assicurative, che va di pari passo con l’invecchiamento del parco veicoli.

L’aiuto messo in campo da Fondazione Comunitaria del Lecchese e Impresa Sociale Girasole è sicuramente molto importante per le associazioni che si occupano di trasporto sociale, ma il tavolo di confronto resta aperto perché, soprattutto guardando al futuro, servono aiuti strutturali per una rete che, ogni giorno che passa, diventa sempre più fondamentale per tutta la popolazione.