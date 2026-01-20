Il Centro Sport Abbadia celebra lo sport e il volontariato

Presentazione delle squadre, Atleta dell’Anno 2025 e ingresso gratuito

“172 atleti e 43 mister e accompagnatori volontari”: il presidente Luca Donato presenta i numeri del Centro Sport Abbadia durante la festa annuale

ABBADIA LARIANA – La “Festa del Centro Sport” torna ad Abbadia Lariana come appuntamento di comunità legato all’attività sportiva locale. L’iniziativa è promossa dal Centro Sport Abbadia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dell’Oratorio Pier Giorgio Frassati, come indicato nel comunicato diffuso dagli organizzatori.

L’evento è in programma sabato 24 gennaio, con inizio alle ore 20.45, e si svolgerà al Cineteatro dell’Oratorio “Pier Giorgio Frassati”. La serata prevede la presentazione delle squadre, la presenza di ospiti in sala, un richiamo alla storia dell’associazione dal 1975 al 2025+1, la proclamazione dell’Atleta dell’Anno sportivo 2025, momenti di intrattenimento e la “Piccola Lotteria”, con ingresso gratuito.

Nel tracciare il bilancio dell’attività, il presidente Luca Donato fornisce numeri che raccontano la dimensione del Centro Sport Abbadia. “Gli atleti iscritti sono 172, affiancati da 43 mister e accompagnatori, ovviamente tutti volontari”, sottolinea. Le squadre impegnate nei campionati CSI sono complessivamente dieci: “sette di calcio e tre di pallavolo”. Tra le novità figura una nuova formazione nata dalla collaborazione tra Abbadia e Mandello, che “disputa due campionati, Federazione Giovanissimi e CSI Under 14, con 28 atleti”.

Nel suo intervento, Donato non manca di evidenziare il valore del sostegno ricevuto: “Un ringraziamento va agli sponsor, alla Parrocchia che ci permette di utilizzare la struttura e al Comune che ci sostiene nel nostro volontariato”. Al centro resta la finalità educativa e sportiva dell’associazione: “L’obiettivo primario è fare giocare i ragazzi”.

La Festa del Centro Sport si inserisce così nel percorso di un sodalizio che, dal 1975 a oggi, continua a rappresentare un punto di riferimento per lo sport di base ad Abbadia Lariana, confermando il ruolo del volontariato e della collaborazione tra realtà del territorio.